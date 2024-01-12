Предприятиям АПК края выделили деньги на молочную ферму и маркировочное оборудование
Пять предприятий агропромышленного комплекса края получили в общей сложности 445,6 млн рублей господдержки. Около половины средств — 285,1 млн – выделено из федерального бюджета.
Отбор инвестпроектов проводил Минсельхоз России.
Так, «Берёзовское» Курагинского района покрыло часть затрат на возведение животноводческого комплекса по производству молока. Ее строили в прошлом году. Ферма рассчитана на 2 300 дойных коров. Стоимость проекта составила почти 2,8 млрд рублей.
На юге края это уже третий животноводческий комплекс, построенный по типовому проекту. Две фермы – ЗАО «Сибирь-1» и АО «Тубинск» – введены в эксплуатацию ранее в Шушенском и Краснотуранском районах. В этом году аналогичный комплекс планируется к запуску в Минусинском районе», — рассказал Илья Васильев, министр сельского хозяйства Красноярского края.
АО «Искра» и АО «Солгон» Ужурского района, ОАО «Молоко» Минусинска и ООО «Млада» Красноярска получили средства на покупку и установку оборудования для маркировки молочной продукции. Маркировка по отдельным категориям стала обязательной с 2021, поэтому оборудование востребовано среди предприятий.
В минсельхозе отметили, что претендовать на господдержку могут предприятия, которые создают или модернизируют молочные фермы, селекционно-семеноводческие центры в растениеводстве, репродукторы в птицеводстве и другое.
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