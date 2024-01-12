Два сотрудника Rostic’s из Красноярска выиграли гранты на собственные проекты

Конкурс волонтерских инициатив «Добрый грант» среди своих сотрудников и работников ресторанов франчайзинговой сети проводила компания «Юнирест» (управляет брендами Rostic’s и KFC в России).

В число победителей вошли 17 человек из 14 регионов России. Они выиграли гранты на общую сумму 1 млн рублей. Всего на конкурс поступило 77 заявок. Средства можно направить на реализацию проектов, связанных с социальной адаптацией детей-сирот и поддержкой выпускников детских домов, помощью нуждающимся, а также финансированием приютов для бездомных животных.

Так, двое сотрудников «Интернэшнл Ресторант Брэндс» в Красноярске получили средства на покупку кухонной утвари для ребят-выпускников детских домов из Емельяновского дорожно-строительного техникума и помощь приюту для животных «Алькин дом». Их проекты будут реализованы в 2024.

Конкурс грантов проводится с 2017. Общая сумма средств, выделенных на гранты, превысила 5 млн рублей.