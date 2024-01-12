Два сотрудника Rostic’s из Красноярска выиграли гранты на собственные проекты
Конкурс волонтерских инициатив «Добрый грант» среди своих сотрудников и работников ресторанов франчайзинговой сети проводила компания «Юнирест» (управляет брендами Rostic’s и KFC в России).
В число победителей вошли 17 человек из 14 регионов России. Они выиграли гранты на общую сумму 1 млн рублей. Всего на конкурс поступило 77 заявок. Средства можно направить на реализацию проектов, связанных с социальной адаптацией детей-сирот и поддержкой выпускников детских домов, помощью нуждающимся, а также финансированием приютов для бездомных животных.
Так, двое сотрудников «Интернэшнл Ресторант Брэндс» в Красноярске получили средства на покупку кухонной утвари для ребят-выпускников детских домов из Емельяновского дорожно-строительного техникума и помощь приюту для животных «Алькин дом». Их проекты будут реализованы в 2024.
Конкурс грантов проводится с 2017. Общая сумма средств, выделенных на гранты, превысила 5 млн рублей.
Справка
Брендами Rostic’s и KFC в России управляет ООО «Юнирест». Сеть включает более 1160 заведений. Из них — 67 ресторанов под брендом Rostic’s находятся в прямом управлении у компании «Юнирест», остальные заведения работают по франчайзингу. География присутствия ресторанов Rostic’s и KFC охватывает 74 региона России. ООО «Юнирест» принадлежит российской компании «Смарт Сервис», которая весной 2023 года закрыла сделку по покупке локального бизнеса у американской Yum! Brands (владеет брендом KFC) в России.
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