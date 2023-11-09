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В Красноярске выставили на продажу здание KFC

В Красноярске выставили на продажу здание KFC
Иллюстрация: Avito

Здание находится на улице Маерчака. Объявление появилось на сайте Avito.

#НОВОСТИ
Площадь кафе составляет 256,2 кв. м, а земельного участка — 570 кв. м. 
 
В объявлении указано, что объeкт находится в аренде у сeти pестoрaнoв быстpoго питaния КFС. Догoвop aрeнды заключен дo 2040. По словам собственника, примерный срoк oкупaемости составляет 10 лeт.
 
Стоимость продажи составляет 120 млн рублей. 
 
В середине мая AmRest закрыл сделку по продаже российского бизнеса KFC, согласно которой новый владелец «Смарт Сервис» обязался постепенно ребрендировать всю 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic's. В Красноярске  уже меняют вывески с KFC на Rostic’s. Сейчас на фасаде кафе в этом здании также меняют вывеску на Rostic’s.
 
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Автор: Петр Савельев
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