Студенты СФУ запустят ресторан в Красноярске

Будущие выпускники Института гастрономии СФУ открывают ресторан в купеческом стиле «Усадьба». Для этого студенты адаптировали рецепты 19 века.

Заведение проработает почти 2 недели — с 4 по 15 декабря. Оно будет находится на площадях ресторана «Истории». Помимо ресторана откроют и пекарню с буфетом, там будут предлагать десерты и выпечки на вынос. Запланировано и проведение ярмарки, и гастрономических ужинов.

«Усадьба» — это проектов 38 студентов. Они проходили стажировки в лучших ресторанах России и мира, принимали участие в ужинах и 10 кулинарных конкурсах. В их копилке есть собственные кулинарные проекты, которые они реализовали в стенах университета.

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