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Студенты СФУ запустят ресторан в Красноярске

Студенты СФУ запустят ресторан в Красноярске
Иллюстрация: соцсети ресторана

Будущие выпускники Института гастрономии СФУ открывают ресторан в купеческом стиле «Усадьба». Для этого студенты адаптировали рецепты 19 века.

#НОВОСТИ
Заведение проработает почти 2 недели — с 4 по 15 декабря. Оно будет находится на площадях ресторана «Истории». Помимо ресторана откроют и пекарню с буфетом, там будут предлагать десерты и выпечки на вынос. Запланировано и проведение ярмарки, и гастрономических ужинов.
 
«Усадьба» — это проектов 38 студентов. Они проходили стажировки в лучших ресторанах России и мира, принимали участие в ужинах и 10 кулинарных конкурсах. В их копилке есть собственные кулинарные проекты, которые они реализовали в стенах университета. 
 
Напомним, в прошлом году в СФУ в декабре работал еще один студенческий ресторан под названием Njordr. Он пользовался спросом у красноярцев. Бронь на гастроужины разобрали заранее.
 
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Автор: Петр Савельев
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