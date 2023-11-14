Студенты СФУ запустят ресторан в Красноярске
Будущие выпускники Института гастрономии СФУ открывают ресторан в купеческом стиле «Усадьба». Для этого студенты адаптировали рецепты 19 века.
Заведение проработает почти 2 недели — с 4 по 15 декабря. Оно будет находится на площадях ресторана «Истории». Помимо ресторана откроют и пекарню с буфетом, там будут предлагать десерты и выпечки на вынос. Запланировано и проведение ярмарки, и гастрономических ужинов.
«Усадьба» — это проектов 38 студентов. Они проходили стажировки в лучших ресторанах России и мира, принимали участие в ужинах и 10 кулинарных конкурсах. В их копилке есть собственные кулинарные проекты, которые они реализовали в стенах университета.
Напомним, в прошлом году в СФУ в декабре работал еще один студенческий ресторан под названием Njordr. Он пользовался спросом у красноярцев. Бронь на гастроужины разобрали заранее.
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