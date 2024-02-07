Финансовая подушка красноярцев выросла до 217 тыс. рублей в 2024

В сравнении с 2023 прирост вкладов составил практически 19% — с таким показателем Красноярский край опустился на 41 место в рейтинге. В 2022/23 регион не «вылетал» из третьей десятки.

Объем вкладов жителей Красноярского края увеличился на 18,7% за 2023: теперь финансовая подушка красноярцев в среднем составляет 216,9 тыс. рублей на человека.

Для сравнения, годом ранее объем вкладов составлял 167 тыс., а в 2022 — 150,3 тыс. рублей. Несмотря на фактический прирост, в общем рейтинге регион опустился на несколько уровней ниже: согласно данным РИА Рейтинг, на 2024 у Красноярского края 41 место в рейтинге. В 2023 и 2022 это были 37-е и 39 место соответственно.

Отметим, что в 2024 из данных, приведенных РИА, исчезла информация о валютных вкладах. В 2023 же эксперты зафиксировали значительное падение вложений в валюте: с 8,94 в 2022 показатель упал до 3,3%.

В целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ. Стоит отметить, что состав первой десятки за прошедший год не поменялся, хотя перестановки мест внутри ТОП-10 были», — говорится в исследовании.

На 2024 меньше всего денег на вкладах в банках в Республике Ингушетия — 22,1 тысячи рублей на человека. Схожий результат и в Чеченской Республике — 27,6 тысяч рублей на человека.

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