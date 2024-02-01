Красноярцы за год купили машин в кредит почти на 20 млрд рублей

По сравнению с тем, что было годом ранее, это почти на три четверти больше.

За 2023 в Красноярском крае было выдано автокредитов на общую сумму 19,2 млрд рублей, что на 72,5% больше, чем в 2022, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По объемам выдачи край занял третье место в Сибири, после Кемеровской (21,3 млрд рублей) и Новосибирской (20,1 млрд рублей) областей. По приросту же портфеля он стал пятым — на первом месте Омская область (109,7%), а на втором Кузбасс (94,6%).

В целом по России выдача автокредитов за 2023 выросла на 98,4% и составила 1,32 трлн рублей.

Такой резкий рост выдачи автокредитов год к году, объясняется, прежде всего, эффектом низкой базы из-за радикального падения выдачи автокредитов в 2022. Что касается объемов кредитования, то они прибавили настолько существенно по причине роста среднего чека автокредита, что произошло из-за повышения цен на автомобили», — директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Стоит отметить, что в Красноярском крае средний размер автокредита в декабре 2023, по отношению к ноябрю, уменьшился на 4%, а по России остался примерно на том же уровне.

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Самыми продаваемыми моделями стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Toyota Camry и Kia Rio.

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Минимум в половине регионов Сибири был отмечен рост автокредитования, но не в Красноярском крае.

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Если в ноябре 2023 динамика была на уровне 1,2% к предыдущему месяцу, то к концу года она вышла на 2,5%.