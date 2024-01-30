Автокредиты в Красноярском крае продолжают терять в размерах

В декабре 2023 снижение среднего займа на покупку машины в регионе оказалось одно из самых больших в России.

Средний размер автокредита в Красноярском крае по итогу декабря 2023 оказался ниже, чем в ноябре, на 4% и составил 1,4 млн рублей. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

Из 30 регионов РФ с наибольшим объемом автокредитования, это одно из самых заметных снижений — сильнее оно только в Ханты-Мансийском автономном округе, где средний размер займа на покупку машины за последний месяц прошлого года уменьшился на 5,2% и составил 1,54 млн рублей.

По размеру среднего автокредита Красноярский край оказался на 20 месте в РФ и на третьем по СФО. В округе лидирует Новосибирская область с 1,6 млн рублей, а на втором месте идет Иркутская — 1,46 млн рублей. Причем в первом из этих регионов он вырос к ноябрю 3,7%, а во втором совсем немного снизился — на 0,3%.

В целом же по РФ декабрьские автокредиты в среднем были на уровне 1,51 млн рублей — это столько же, сколько было в ноябре.

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