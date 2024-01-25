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Спрос на займы до зарплаты в Красноярском крае стал расти вдвое быстрее

Спрос на займы до зарплаты в Красноярском крае стал расти вдвое быстрее
Автор фото: jcomp. Иллюстрация: freepik.com

Если в ноябре 2023 динамика была на уровне 1,2% к предыдущему месяцу, то к концу года она вышла на 2,5%.

#НОВОСТИ

За декабрь 2023 в Красноярском крае было выдано 75 533 микрозайма, что на 2,5% больше, чем в ноябре того же года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По количеству «займов до зарплаты» регион стал вторым по Сибири, после Кемеровской области, где их было выдано 85 625. Третьим идет Иркутская область (68 677).

По приросту же край оказался в числе аутсайдеров — из шести регионов СФО, вошедших в топ-30 территорий РФ с наибольшей выдачей микрозаймов, он стал пятым. Меньше — на 2,1% — она выросла только в Омской области. Лидирует же Алтайский край с показателем 5,7%.

Отметим, что, по итогу ноября 2023, выдача «займов до зарплаты» в Красноярском крае выросла всего на 1,2%, что втрое меньше, чем было в октябре того же года.

В целом по России за декабрь 2023 было выдано 3,05 млн микрозаймов, что на 3,5% больше, чем месяцем ранее.

Спрос на займы до зарплаты в Красноярском крае стал расти вдвое быстрее 1

Некоторый рост выдачи микрозаймов в декабре обусловлен сезонным фактором, связанным с новогодними праздниками. В этот период существенно возрастают траты граждан и, соответственно, их потребность в покрытии так называемых „кассовых разрывов“ — дефицита семейного бюджета до ближайшей зарплаты», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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Автор: Петр Савельев
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