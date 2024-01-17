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Названы самые «дорогие» вакансии января в Красноярске

Названы самые «дорогие» вакансии января в Красноярске
Иллюстрация: ededchechine / ru.freepik.com

Специалисты SuperJob проанализировали вакансии в крупнейших городах страны, в том числе и в Красноярске. Самые высокие зарплатные предложения не превысили и 100 тыс. рублей.

#НОВОСТИ
Первое место топа занимает предложение для торгового представителя в ГК «Мегаполис». Ему предстоит выполнять план продаж, заключать контракты с клиентами в оптовом и розничном каналах, контролировать запасы и сбор заказов. Заработная плата начинается от 94,2 тыс. рублей. 
 
В военный госпиталь требуется врач-невролог. Ежемесячное вознаграждение за труд специалисту составляет 80 тыс. рублей. 
 
Третье место в топе занимает предложение для автоэлектрика. Это вакансия ООО «Союз», официального дилера PALFINGER. Специалисту предстоит диагностировать автомобили, искать неисправности и устранять их. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, пятидневку и зарплату от 70 тыс. рублей.
 
Четвертое место в топе занял монтажник систем вентиляции. Ему готовы платить от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Ему предоставят инструмент и спецодежду, а также готовы обучать. 
 
Замкнула топ вакансия повара с зарплатой в 70 тыс. рублей. Он требовался в ресторан «Шматик». Сейчас вакансия уже закрыта. 
 
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Автор: Петр Савельев
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