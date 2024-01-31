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Госдолг Красноярска снизился почти на 7%

Госдолг Красноярска снизился почти на 7%
Иллюстрация: Яндекс.Карты

В целом бюджет города в 2023 был исполнен с профицитом. Четвертый год подряд.

#НОВОСТИ

На конец 2023 государственный долг Красноярска составил 6,1 млрд рублей, что примерно на 6,9% меньше, чем в начале года. Об этом рассказали в мэрии, подводя предварительные финансовые итоги.

Важным аспектом исполнения бюджета является сокращение муниципального долга. Благодаря проводимой долговой политике в течение прошлого года объем долга снизился на 450 млн рублей и составил 6,1 млрд рублей. Долговая устойчивость бюджета сохранена на высоком уровне», — сказали в администрации.

В целом бюджет города в 2023 был исполнен с профицитом в 0,6 млрд рублей. Его доходы по итогу года составили 56,2 млрд рублей (+4 млрд к 2022), а расходы — 55,6 млрд рублей.

Напомним, что на 2024 бюджет Красноярска принят с доходами в 61,1 млрд рублей (+17% к 2023), а расходами — 62,3 млрд рублей (+19% к 2023). Дефицит в 1,2 млрд рублей планируется покрыть в ряду прочего с помощью бюджетного кредита, который планируется заместить субсидией из краевого бюджета.

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Впервые в истории региона, доходы его консолидированного бюджета по итогу года превысили полтриллиона рублей.

«Эксперт РА» повысило Красноярску кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Эксперт РА) повысило кредитный рейтинг Красноярска до уровня ruА+, прогноз «Стабильный». Вероятнее всего рейтинг останется неизменным в течение года.

Инвестиции в экономику Красноярского края составят 900 млрд рублей

По этому показателю регион может войти в десятку лидеров по РФ.

Автор: Петр Савельев
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