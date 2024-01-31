Госдолг Красноярска снизился почти на 7%

В целом бюджет города в 2023 был исполнен с профицитом. Четвертый год подряд.

На конец 2023 государственный долг Красноярска составил 6,1 млрд рублей, что примерно на 6,9% меньше, чем в начале года. Об этом рассказали в мэрии, подводя предварительные финансовые итоги.

Важным аспектом исполнения бюджета является сокращение муниципального долга. Благодаря проводимой долговой политике в течение прошлого года объем долга снизился на 450 млн рублей и составил 6,1 млрд рублей. Долговая устойчивость бюджета сохранена на высоком уровне», — сказали в администрации.

В целом бюджет города в 2023 был исполнен с профицитом в 0,6 млрд рублей. Его доходы по итогу года составили 56,2 млрд рублей (+4 млрд к 2022), а расходы — 55,6 млрд рублей.

Напомним, что на 2024 бюджет Красноярска принят с доходами в 61,1 млрд рублей (+17% к 2023), а расходами — 62,3 млрд рублей (+19% к 2023). Дефицит в 1,2 млрд рублей планируется покрыть в ряду прочего с помощью бюджетного кредита, который планируется заместить субсидией из краевого бюджета.

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