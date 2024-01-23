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Бюджет Красноярского края в 2023 исполнен с профицитом в 19,5 млрд рублей

Бюджет Красноярского края в 2023 исполнен с профицитом в 19,5 млрд рублей
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Впервые в истории региона, доходы его консолидированного бюджета по итогу года превысили полтриллиона рублей.

#НОВОСТИ

В 2023 доходы и расходы бюджета Красноярского края превысили 400 млрд рублей, а доходы консолидированного бюджета региона составили более 500 млрд. Об этом стало известно на заседании президиума местного правительства, где подвели предварительные итоги исполнения главного финансового документа края.

Благодаря бюджету развития, который вырос до 77 млрд рублей, в крае активно велось строительство социальных и инфраструктурных объектов, продолжилась реализация крупных проектов с применением федеральных механизмов „инфраструктурного меню“, обновлялся транспорта, а муниципалитеты получили субсидии на развитие инфраструктуры, благоустройство, подготовку к зиме и мероприятия по обеспечению населенных пунктов чистой водой и т.д.», — рассказали в правительстве.

В целом бюджет-2023 был исполнен с профицитом в 19,5 млрд рублей.

Напомним, что бюджет Красноярского края на 2024 утвержден с расходами в 437,2 млрд рублей, а доходами — в 379,2 млрд. Таким образом дефицит бюджета составил 13,27%.

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Автор: Петр Савельев
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