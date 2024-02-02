Красноярские компании вошли в список лучших работодателей России

Регион представлен в рейтинге организациями из самых разных отраслей — от промышленности до розничной торговли.

В рейтинг лучших работодателей России по версии платформы онлайн-рекрутинга Headhunter за 2023 вошло 23 компании, зарегистрированных в Красноярском крае. Результаты ранжирования опубликованы на портале hh.ru.

Этот рейтинг работодателей считается главным подобным исследованием рынка труда в России. При его составлении оценивается качество HR-процессов, лояльность сотрудников и привлекательность компании среди соискателей на основе анонимного опроса среди аудитории портала.

В рейтинговании 2023 приняли участие 2 266 организаций со всей страны. Финалистами стали 1 497. Среди них 129 компаний с численностью персонала свыше 5 000 человек (крупнейшие), 355 — от 1 000 до 5 000 (крупные), 479 — от 251 до 1 000 (средние) и 534 — от 100 до 250 (небольшие).

Красноярский край представлен в рейтинге компаниями из сфер промышленности, энергетики, ритейла и др. К примеру, в него вошли: «Командор» (125 место среди крупнейших компаний), ИСС им. Решетнева (128 место среди крупнейших компаний), «Красцветмет» (209 место среди крупных), «Водолей» (170 место среди средних) и ИТС (27 место среди небольших).

Также стоит отметить, что первое место среди всех крупнейших промышленных компаний России занял «Норникель», большая часть производства которого также расположена в Красноярском крае. Помимо этого таймырские металлурги заняли 22 строчку в общеотраслевом списке, а также вошли в перечень компаний с самыми развитыми HR-процессами.

Быть лидерами рейтинга в индустрии непросто. „Норникель“ системно инвестирует в создание лучших условий для работы, развития, построения карьеры в компании, а также в создание привлекательных условий для жизни в городах присутствия. В опросах вовлеченности, ежегодно проводимых среди сотрудников, фактор „Бренд работодателя“ занимает первое место среди всех факторов. Нам важно, что сотрудники гордятся работой у нас», — говорит вице-президент «Норникеля» по кадровой политике Дарья Крячкова.

Добавим, что в своей категории и отрасли «Норникель» признается лучшим работодателем с 2018.

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