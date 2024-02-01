Сибирских промышленников наградили за ответственное ведение бизнеса

Определились победители премии «Лидеры ответственного бизнеса». Среди них ряд компаний, работающих в Красноярском крае.

Оргкомитет национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» назвал ее победителей по итогу 2023. Об этом рассказали в Российском союзе промышленников и предпринимателей, который является основным учредителем этой премии.

Из 44 участников, подавших заявки, в числе победителей оказалось 14. Среди них и работающие в Красноярском крае — например, СУЭК, «РусГидро» и «Норникель». Последний стал лауреатом первой степени. Жюри конкурса высоко оценила действия компании в направлении устойчивого развития территорий, решения стратегических задач экологической и климатической направленности, а также развития человеческого потенциала.

Для „Норникеля“ решение задач в области устойчивого развития, таких как работа с территориями или улучшение состояния окружающей среды, является одним из приоритетов. Мы благодарны экспертам за высокую оценку нашего труда и гордимся высоким званием одного из лидеров ответственного бизнеса», — отметила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Напомним, что премия «Лидеры ответственного бизнеса» была учреждена в 2023 по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее цель: содействовать развитию ответственной деловой практики и повышению информационной открытости бизнеса. К участию в премии допускаются только компании, которые регулярно публикуют нефинансовые отчеты (об устойчивом развитии). Планируется, что премия будет вручаться ежегодно.

Читайте также:

«Норникель» прибавил в собственных металлах

Компания подвела производственные итоги 2023. В целом производство практически всех металлов чуть сократилось, но из собственного сырья либо удержалось в рамках плана, либо превысило его.

Норильские металлурги подтвердили международный уровень промбезопасности

Внимание экспертов привлек проект развития культуры безопасности труда и использование в этой сфере ИТ-инструментов.