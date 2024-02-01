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Сибирских промышленников наградили за ответственное ведение бизнеса

Сибирских промышленников наградили за ответственное ведение бизнеса
Иллюстрация: t.me/nornickel_official

Определились победители премии «Лидеры ответственного бизнеса». Среди них ряд компаний, работающих в Красноярском крае.

#НОВОСТИ

Оргкомитет национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» назвал ее победителей по итогу 2023. Об этом рассказали в Российском союзе промышленников и предпринимателей, который является основным учредителем этой премии.

Из 44 участников, подавших заявки, в числе победителей оказалось 14. Среди них и работающие в Красноярском крае — например, СУЭК, «РусГидро» и «Норникель». Последний стал лауреатом первой степени. Жюри конкурса высоко оценила действия компании в направлении устойчивого развития территорий, решения стратегических задач экологической и климатической направленности, а также развития человеческого потенциала.

Для „Норникеля“ решение задач в области устойчивого развития, таких как работа с территориями или улучшение состояния окружающей среды, является одним из приоритетов. Мы благодарны экспертам за высокую оценку нашего труда и гордимся высоким званием одного из лидеров ответственного бизнеса», — отметила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Напомним, что премия «Лидеры ответственного бизнеса» была учреждена в 2023 по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее цель: содействовать развитию ответственной деловой практики и повышению информационной открытости бизнеса. К участию в премии допускаются только компании, которые регулярно публикуют нефинансовые отчеты (об устойчивом развитии). Планируется, что премия будет вручаться ежегодно.

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Автор: Петр Савельев
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