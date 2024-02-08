Красноярск вошел в топ городов по перевозке культурных ценностей
Красноярск вместе с такими городами, как Екатеринбург, Тула, Архангельск и Улан-Удэ, вошел в рейтинг по перевозке культурных ценностей.
Данные предоставлены пресс-центром Спецсвязи (ФГУП ГЦСС) Красноярск вошел в топ городов по перевозке культурных ценностей.
Всего по итогам 2023 между городами РФ совершено 445 перевозок выставок и культурных ценностей. В общей сложности это около 10 тыс. экспонатов.
На Урале и в Северо-Западном регионе зафиксировано равное количество заказов на перевозку культурных ценностей.
Например, в качестве грузов были артефакты бронзового века, найденные на территории Курганской области во время археологических раскопок, и 31 предмет из Тульского государственного музея оружия.
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