Красноярск вошел в топ городов по перевозке культурных ценностей

Красноярск вместе с такими городами, как Екатеринбург, Тула, Архангельск и Улан-Удэ, вошел в рейтинг по перевозке культурных ценностей.

Данные предоставлены пресс-центром Спецсвязи (ФГУП ГЦСС) Красноярск вошел в топ городов по перевозке культурных ценностей.

Всего по итогам 2023 между городами РФ совершено 445 перевозок выставок и культурных ценностей. В общей сложности это около 10 тыс. экспонатов.

На Урале и в Северо-Западном регионе зафиксировано равное количество заказов на перевозку культурных ценностей.

Например, в качестве грузов были артефакты бронзового века, найденные на территории Курганской области во время археологических раскопок, и 31 предмет из Тульского государственного музея оружия.

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