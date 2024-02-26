Елена Герасименко: «Новая система уплаты налогов «упростила» жизнь предпринимателям?»

Переход на новую систему уплаты налогов серьезно изменил подход в налогообложении и лишил бизнес возможности «лавирования». Разбираемся вместе с DK.RU.

Елена Герасименко, директор ООО «БухгалТерра»

Изменения в Налоговый кодекс внесли в июле 2022 года. С 1 января в нашей жизни появился Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет (ЕНС), который стал обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если раньше каждый налог и взнос платился отдельно, то теперь все перечисляется единой суммой на один счет, с которого налоговая сама распределяет деньги между налогами. Делает она это на основании уведомлений, поданных плательщиком. С 1 января 2024 подача уведомлений стала обязательным отчетом.

Вроде бы хорошо: не надо заниматься каждым налогом отдельно, заплатил одну сумму – и ФНС сама все распределила. Но, увы, нет. Гладкость на бумаге обернулась большим количеством оврагов на практике.

Сокращение количества платежных реквизитов привело только к усложнению налогового администрирования налогоплательщиками, а количество платежных поручений осталось тем же.

Сегодня можно выделить следующие основные проблемы для бизнеса, возникшие с введением ЕНС.

Увеличение объема отчетности в контролирующие органы

За 2022 год юридическое лицо на общей системе налогообложения, с имуществом и сотрудниками, сдавало 39 отчетов (по налогам, взносам и бухгалтерскую отчетность), в 2024 году их количество возрастает до 78.

Индивидуальный предприниматель без работников, совмещающий УСН и ПСН (патент), за 2022 год подавал только два отчета (декларация по УСН и уведомление о зачете страховых взносов в счёт стоимости патента). За 2023 год ему придется подать уже девять отчетов: к указанным ранее добавляются четыре заявления о признании уплаченных им на ЕНС денежных средств страховыми взносами и три уведомления об исчисленных налогах.

Таким образом, количество отчетов увеличено КРАТНО. В среднем число сдаваемой отчетности выросло более чем в 2,5 раза. А по самому, казалось бы, простому режиму налогообложения — в четыре раза!

Поэтому, уважаемые предприниматели, собственники и руководители бизнеса, если ваш бухгалтер не уходит с работы / плачет ночами / просит прибавку к зарплате — у него на это есть 78 причин.

Усложнение расчетов по НДФЛ

Понятие «аванс» упразднили. Введены новые понятия: выплата заработной платы за первую половину месяца и вторую. НДФЛ исчисляется и уплачивается так же два раза в месяц. Уведомления об исчисленных сумах также подаются два раза в месяц в установленные сроки.

Что значительно усложняет администрирование НДФЛ. 13 периодов, установленных в целях уплаты НДФЛ, не соответствуют календарным месяцам, что, с одной стороны, затрудняет применение налоговых вычетов, с другой – приводит к необходимости дополнительной синхронизации показателей бухгалтерского и налогового учётов.

Блокировка счетов и требования налоговых органов

Для многих предпринимателей возможность по какому-то налогу заплатить чуть больше, а по какому-то – чуть придержать платеж, давала мобильность в принятии оперативных решений – с учетом финансового состояния предприятия в конкретный отрезок времени.

В случае несвоевременной уплаты налогов, налоговый орган мог принудительно взыскать неуплаченные суммы только по итогам квартала – после подачи налоговых деклараций.

Сейчас налоговый орган ограничит работу расчетного счета сразу после образования отрицательного сальдо. Теперь к 28-му числу у компании на счету должна быть одномоментно довольно крупная сумма денег для оплаты всех налогов, а она не всегда есть.

Формирование единого сальдо по разным видам налогов привело к проблемам оспаривания требований налоговых органов. Ранее наличие спорной задолженности позволяло уплачивать иные налоги и страховые взносы в обычном порядке, без образования задолженности по ним. По новым правилам, чтобы получить иные права, предоставленные НК РФ, налогоплательщик будет вынужден нести дополнительные расходы на оплату и текущих обязательств, и оспариваемой суммы, которая в случае удовлетворения его требований в суде образует переплату и вернётся на сальдо ЕНС.

Таким образом, предпринимателям перекрыли «кислород» и поставили в гораздо более худшее положение.

С введением Единого налогового счета (ЕНС) предпринимателям необходимо пересмотреть свое отношение к бухгалтерии. Новая система налогообложения, введенная с 1 января 2023 года, требует более глубокого понимания и контроля со стороны предпринимателей.

Во-первых, это необходимость более глубокого погружения в вопросы налогообложения. Теперь каждый предприниматель должен разбираться в структуре налогов, сроках и порядке их уплаты, а также уметь правильно составлять и подавать налоговую отчетность.

Во-вторых, с ЕНС возникает проблема контроля за уплатой налогов и сборов. Если раньше предприниматели могли отслеживать свои платежи через различные налоговые службы, то теперь вся информация сосредоточена на едином счете. Это требует более пристального внимания к учету и контролю платежей.

В-третьих, не все предприниматели могут самостоятельно разобраться в новой системе налогообложения. Многие из них привыкли к старой системе, когда каждой налог платился отдельно и не было необходимости вникать в тонкости учета.

С введением ЕНС многие предприниматели столкнулись с необходимостью привлечения квалифицированных бухгалтеров, способных помочь разобраться в новых правилах, составить налоговую отчетность и контролировать уплату налогов. Важно отметить, что обращение к профессионалам не является признаком слабости или некомпетентности предпринимателя. Наоборот, это проявление ответственности и заботы о своем бизнесе. Ведь правильное и своевременное выполнение налоговых обязательств – залог успешного развития предприятия и предотвращения возможных штрафов и санкций.

Читайте также:

Андрей Болсуновский: Из банка к сохе — за счастьем (бизнес-стори)

«Козу-Дерезу» Андрея Болсуновского часто называют ярким примером дауншифтинга. Но на поверку это не так: он по-прежнему бизнесмен, нацеленный на прибыль. Только зарабатывает теперь тем, чем хочет.

2023: Законы нового времени для предпринимателей

Законодательные изменения, которые вступят в силу с 1 января 2023, бьют рекорды по количеству и глубине новелл. «ДК» собрал ТОП-10 нововведений, на которые бизнесу стоит обратить особое внимание.

Елена Герасименко: Мне не все равно, как развивается отрасль бухгалтерского аутсорсинга

Концепцию аутсорсинга как инструмент достижения стратегических целей и повышения эффективности бизнеса не понимают до конца как потенциальные потребители, так и сами аутсорсинговые компании.