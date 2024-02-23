Андрей Болсуновский: Из банка к сохе — за счастьем (бизнес-стори)

«Козу-Дерезу» Андрея Болсуновского часто называют ярким примером дауншифтинга. Но на поверку это не так: он по-прежнему бизнесмен, нацеленный на прибыль. Только зарабатывает теперь тем, чем хочет.

В 2019 ферма «Коза-Дереза», расположившаяся под Красноярском, получила золотую медаль от правительства РФ за высокие показатели в производстве и переработке продукции животноводства. А в 1990, когда ее основателю Андрею Болсуновскому было всего 20 лет, он и подумать не мог о том, что займется фермерством.

От школьной доски к ваучерам

В тот момент он работал: сначала в Емельяновском райкоме комсомола, затем в школе.

— Это были очень тяжелые времена для педагогической сферы. Индексация зарплат бюджетников категорически не успевала за инфляцией. Помню, мы с женой получили две зарплаты, которых хватило, чтоб заплатить коммуналку и купить проездные, — рассказывает Болсуновский.

На его удачу, в Красноярском агроуинверситете в тот момент создавалась школа менеджеров. Чтобы попасть в ее педагогический состав, нужно было пройти конкурс. Болсуновский рискнул. И прошел, став в итоге завучем.

Первая же зарплата меня сильно порадовала, оказавшись в шесть раз больше того, что я получал в школе. Параллельно с этим пошел получать образование менеджера, — вспоминает Болсуновский.

А потом началась приватизация. И на ее волне стали возникать различные фонды. Одним из них был «ЛЛД-Фонд», который входил в «ЛЛД-Групп» братьев Лариных. Компьютеры тогда только входили в жизнь бизнеса, и сотрудников нужно было учить ими пользоваться. За этим руководство красноярской части «ЛЛД» и пришла в школу менеджеров агроуниверситета, где заприметила активного и неплохо справляющегося с организацией всевозможных процессов завуча. И после окончания обучения ему сделали предложение о работе. Так Болсуновский в 1992 попал в банковскую сферу.

— У нас был запрос на сбор ваучеров. И мы хорошо с этим справлялись. Понятие не имею, что с ними стало потом. Наша задача была собрать их, погрузить в чемоданы и отправить в Москву. О дальнейшем нас никто не уведомлял, — рассказывает Болсуновский.

Когда эпопея с ваучерами закончилась, в Красноярске создали филиал «ЛЛД-Банка», где наш герой стал начальником депозитарного отдела. В этом качестве он проработал четыре года. Затем был «Инкомбанк», о работе в котором Болсуновский говорит без энтузиазма.

Сам банк был неплохим, но мне поручили вести кредитование, которое я категорически не люблю. Соответственно, мне это не нравилось. Да и неинтересно было. В итоге я ушел.

Ушел. В 1998. В июле. До дефолта, фактически обнулившего тогдашние российские деньги, оставалось меньше месяца.

Дефолтный промах

— Уже под конец работы в «Инкомбанке» я чувствовал: что-то грядет. Было какое-то напряжение на рынке. Но того, что случилось в итоге, мы не предполагали. Тогда ведь не было Интернета в таком объеме. Негде было почитать, узнать. До нас доходили лишь обрывочные сведения. Поэтому увольнялся я, даже не предполагая того, что произойдет, — вспоминает Андрей Болсуновский.

Уволившись, он продал квартиру в Красноярске (причем деньги забрал в рублях, а не в долларах, хоть такая возможность и была) и начал строить дом в Удачном. А потом улетел на отдых в Болгарию. 18 августа 1998 (дефолт случился в ночь с 17 на 18 августа). По той же причине — из-за ограниченности путей получения информации — он очень долго не знал о случившемся, пока в Варну, где он отдыхал, не прилетели два его друга, которые и рассказали о происходящем.

В итоге улетал я при курсе чуть больше 6 рублей за доллар, а вернулся уже при 19. И вот тут стало непонятно, что делать дальше, — рассказывает Болсуновский.

На оставшиеся деньги он организовал в Красноярске фармбизнес, который занимался БАДами, и управлял им три года, пока не получил предложение открыть в городе филиал «Юниаструм Банка». Болсуновский согласился.

— Делал я это на жестких условиях: открываю и ухожу. Я ни дня не собирался работать в банке. Но, когда я уложился в шесть месяцев вместо плановых девяти, мне сказали, что банк не готов со мной расстаться, и придумали мне должность его регионального представителя, хотя тут тогда был только один филиал, — делится Болсуновский.

В этом банке он проработал до 2010. К тому моменту был одним из четырех вице-президентов, и в зону его ответственности входили иркутский, хабаровский, владивостокский филиалы. А потом добавили еще и питерский — размером почти как все остальные вместе взятые. В итоге следующие три года Болсуновский провел в постоянных разъездах, что при заявленной географии, оборачивающейся постоянными джетлагами, начало сказываться на самочувствии. Плюс нужно было постоянно быть на связи — т. е. с учетом часовых поясов это было практически 24 часа в сутки.

В общем, я устал. К тому же стало понятно, что в скором времени банковская система будет очень сильно реформирована. И решил уходить. Совсем. Из отрасли. В итоге, когда в 2010 у меня закончился контракт, я не стал его продлевать. Банковскую сферу я покинул с огромным удовольствием. Хоть и ушел абсолютно в никуда, — признается Болсуновский.

Козы приехали на «Хаммере»

Еще работая в банке, Андрей Болсуновский увлекся животными. Но не собаками или кошками, а птицей. И даже собрал небольшую коллекцию, в которой были такие пернатые, каких ни у кого за Уралом не было. По даче гуляли павлины, фазаны и 28 пород кур. Постепенно эта коллекция превратилась в маленькую фермочку, которой он занимался на уровне хобби.

Сам Болсуновский признает, что в тот период фактически не работал. Да, у него было небольшое агентство недвижимости, созданное еще в банкирские времена для поиска квартир ипотечникам банка, и оно справлялось с задачей обеспечения финансовых нужд Болсуновского. Но ему это было категорически не интересно. В отличие от животных.

— Идею фермы я привез в 2012 из путешествия по Австралии, где увидел кучу маленьких фермочек и подумал: почему бы не сделать такое же в Красноярске? Наивный чукотский мальчик из банковской сферы. Банк — это же системная история, с четкими регламентами и нормативами, которые все должны исполнять. А вы попробуйте убедить администрацию Емельяновского района выделить земельный участок вновь организованному фермерскому хозяйству… — делится Андрей.

Расписавшись в бессилии преодолеть административные барьеры, Болсуновский решает просто купить землю и на ней строить ферму. Это происходит в 2013 — он выкупает три пая (была такая форма владения колхозной землей) в Емельяновском районе, в непосредственной близости от Красноярска. Зачастую такие участки не обрабатывались и были заброшены. И этот случай не стал исключением: посреди голого поля был огромный ров, служивший местным жителям помойкой, а через всю территорию шла канава, где «энтузиасты» рыли кабель, который потом сдавали как лом. Рекультивировать эти «объекты» пришлось самим. Но хоть без конфликтов с местными обошлось.

Основой фермы, по задумке Болсуновского, должны были стать не его куры, а козы, поскольку это направление было совершенно не развито в крае, а запрос был. Поэтому первым ее объектом (не считая вагончика, в котором жили строители) стало животноводческое помещение. Правда, сначала пришлось решить проблему со светом. Как рассказывает Болсуновский, первые техусловия по электроэнергии, которые выдали его ферме, стоили 12,8 млн рублей. И только после вмешательства прокуратуры эта сумма превратились в 800 тыс.

— Первых коз привезли из Ставрополя. И не без проблем: купить их просто так было невозможно, нужна была квота Минсельхоза. С помощью Леонида Шорохова, который тогда был краевым министром сельского хозяйства, мы ее сделали и доставили в Красноярск 30 чистопородных животных.

Ехали они на огромном «Хаммере», который почему-то в тот период занимался их развозом по стране, — вспоминает Болсуновский.

Сыром по сердцу

Сейчас на «Козе-Дерезе» семь пород коз, есть овцы и много других животных. Сама же ферма теперь превратилась в аграрный кластер с мощной туристической составляющей. А задумывалась она сугубо с ориентиром на товарное производство. С таким же прицелом Болсуновский открывал в 2018 и сырное направление. Одной из причин стал переизбыток козьего молока, которое в таких объемах просто не было востребовано на рынке. Но была и другая.

— С сырами уже тогда было критично. Их стало практически невозможно купить. То, что везлось контрабандой, не поставлялось в магазины, а то, что было на прилавках, — это не сыр (по такой цене его быть не может). Тогда я и решил этим заняться, — рассказывает основатель «Козы-Дерезы».

Первую сыроварню он привез в том же 2018 с выставки «Золотая осень», куда его позвали из Минсельхоза Красноярского края. На ней-то и стали делать первые крафтовые сыры. Сейчас у Болсуновского около 30 технологий производства сыров, которые он собирал в том числе и за границей.

— Об их качестве говорит то, что наши сыры начали подделывать практически сразу. В итоге сейчас лучший способ застраховаться от такого сыра — покупать в нашей собственной рознице (пять точек по городу) или пользоваться нашей доставкой. Ни с какими сторонними сервисами подобного рода мы не сотрудничаем, — категоричен Болсуновский.

В планах основателя «Козы-Дерезы» запустить массовое производство своих сыров и выйти на оптовые поставки. Сделать это он планирует осенью этого года. Причем договор с одной из сетей, присутствующих в Красноярске, уже подписан. С какой именно, Болсуновский не говорит, но уточняет, что это федералы.

— С региональными сетями очень трудно договориться. К примеру, у них договоры о поставках на 40 листах, а у одного из федералов — на пяти. Получается, что федералы больше заинтересованы в наших фермерских продуктах, чем региональные сети. Это парадокс. При этом они говорят: «Вы же к нам не приходили, вот мы с вами и не работаем». Это в корне неверный подход (и я еще молчу про плату за вход, полку и прочее, которое теперь вуалируется красивыми словами). Сети должны быть заинтересованы, должны искать выходы на производителей. Понятно, что если я приду к ним, то со мной будут разговаривать и работать. Но кроме меня в крае есть еще 2,4 тыс. фермеров. А как быть с ними? — не без эмоций говорит Болсуновский.

Живи и делай

Озабоченность Андрея Болсуновского судьбами фермеров привела его в проект «Народный фермер», координатором которого он теперь является в Красноярском крае.

— То, что мы сегодня делаем, — меняем законодательство в части адаптации ситуации под удобство КФХ. Если мы угробим деревню, ничего хорошего не получится. Никакого органического земледелия, на которое появился запрос у руководства страны, не будет, если не станет фермеров. Перестроить большие хозяйства на эти рельсы крайне сложно, — говорит фермер.

Вообще, общественной работой Болсуновский занимается уже десять лет. И даже шесть лет входил в состав Общественной палаты Красноярска. Как он говорит, ему это было нужно, потому что он очень любит свой город.

— Красноярску не хватало общественного контроля. И мы много что тогда сделали. Причем даже в мелочах. За это я очень ценю команду [Сергея] Еремина. Да, у нас были проблемы в коммуникациях. Но они слышали нас. Наши инициативы и замечания находили отклик, — рассказывает Болсуновский.

И тут же осекается:

— В последние пару лет во мне что-то сломалось. То, что происходит сегодня в городе меня не устраивает. Город-миллионник должен выглядеть иначе. Я вижу запустение и разочарован. Но никуда отсюда не собираюсь: когда все начнут уезжать, я, наверное, буду тем человеком, кто выключит свет в аэропорту и запрет дверь (Смеётся.)

О самом эффективном вложении ваучера:

— Одна моя знакомая на четыре ваучера купила семь саженцев яблонь. Сейчас они выросли и дают очень хороший урожай. Из мне известных это самое эффективное вложение этих бумаг частным лицом.

О «Козе-Дерезе» как о турзоне:

— «Коза» создавалась сугубо как ферма. «Туристическая» идея пришла позже, когда множество друзей стало проситься посмотреть и показать детям. Ни у меня, ни у сотрудников на это не было времени. Пришлось выделить направление, чтобы начать его монетизировать.

Об образовании:

— Когда пятиклассники, приезжая на экскурсию, не понимают, что масло делается из молока, что козы и овцы бывают разными, что куры — это птицы, я впадаю в ступор. Почему ни школа, ни родители этого не объясняют?! Почему взрослые считают, что детям это неинтересно (у нас же интересно)?!

Правило дзена Андрея Болсуновского:

Выщипывать себе волосы я бы стал, если бы мог повлиять на ситуацию, но не сделал этого. В противном случае в чем смысл?! Сослагательного наклонения для меня не существует. Нет проку жалеть о принятых решениях. Не нужно себя преодолевать. Иногда нужно плыть по течению. Важно уметь распознать эти моменты и отпустить ситуацию. Одно дело — рисковать своими деньгами, другое — чужими. Доверием людей рисковать сложнее. Поэтому и за чужие деньги ответственности больше. Хорошо, что у меня нет глобальных потребностей и задач. Благодаря этому я последние 10 лет совершенно счастлив: занимаюсь чем хочу и ради того, ценность чего мне не нужно себе доказывать.

Таймлайн Андрея Болсуновского:

1992 — начинает работать в «ЛЛД-Групп»

1998 — уходит из банка и создает фармбизнес

2001 — берется открывать филиала «Юниаструм Банка» в Красноярске и по итогу остается в нем

2005 — покупает первую курицу для коллекции

2006 — назначен вице-президентом «Юниаструм Банка». Параллельно создает агентство недвижимости «Результат»

2010 — покидает «Юниаструм Банк»

2012 — едет туристом в Австралию, откуда привозит идею создания фермы

2013 — покупает землю под ферму

2015 — закрывает агентство «Результат» и полностью погружается в фермерство

2018 — покупает первую сыроварню и начинает производит сыры

2019 — получает золотую медаль за высокие показатели в производстве и переработке продукции животноводства от Минсельхоза РФ

2024 — планирует запустить массовое производство сыров, чтоб зайти в розничные сети

Автор: Евгений Волошинский

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