Построить школу по-новому-2. Лед тронулся

Тема необходимости выработки новых правил развития социальной сферы внутри жилых районов силами девелоперов получила продолжение.

Разбираемся вместе с Ириной Одинец, директором по продажам и маркетингу ГСК АРБАН

— Депутаты Горсовета приняли изменения в правила застройки, снизив коэффициент плотности с 1,7 до 1,3. Эта мера призвана остановить строительство каменных джунглей. Ведь теперь на одном гектаре можно будет возвести до 13 тыс. кв. м вместо прежних 17 тыс.

Действительно, точечная застройка вкупе с дефицитом социальных объектов, парков и скверов, интересных общественных пространств — бич современных городов, и Красноярск здесь, к сожалению, не исключение.

В то же время меры из разряда «запрещено» должны уравниваться мотивирующими возможностями, которые стимулировали бы девелоперов проектировать и реализовывать проекты, повышающие привлекательность городов.

Новые градостроительные правила оставляют возможность в виде коэффициента плотности 1,9 для зон КРТ (комплексное развитие территории). Речь идет о территориях бывших промышленных территорий, уснувшей недвижимости, морально и физически устаревшей частной застройки. Журналисты уже назвали это решение властей «лазейкой для застройщиков». Однако это не так. Проектируя жилые районы в зонах КРТ, девелоперы обязаны согласовывать проект планировки с мэрией и Горсоветом, показывая наличие социальной инфраструктуры — школ, детских садов, поликлиник, творческих центров и т. д.

В соседнем Новосибирске начиная с октября 2023 местная прокуратура отклонила заявки застройщиков на 300 тыс. кв. м жилья из-за отсутствия в проектах социальных объектов.

При этом сама мэрия также не в состоянии построить необходимое количество школ. Например, красноярские переполнены в 2…3 раза. Так, в образовательном комплексе «Покровский» на Линейной, рассчитанном на 1 тыс. школьников, по факту учатся 3122 ребенка. И это только один случай.

В Новосибирске общественный экспертный совет при мэре рекомендовал Горсовету принять порядок заключения соглашений о взаимодействии между застройщиком и муниципалитетом, по которому девелоперы будут платить в бюджет по 5 тыс. рублей с одного квадратного метра запланированного жилья.

Деньги будет аккумулировать муниципальный бюджет на возведение школ и детских садов. Таким способом городские власти и бизнес попытаются обойти запреты прокуратуры на жилищное строительство при его необеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Новосибирские застройщики в целом поддержали инициативу, хотя и посчитали сумму отчислений слишком высокой. Особенно болезненной она станет для больших проектов с низкой маржинальностью. Тем не менее сам предлагаемый инструмент представляется действенным и способным сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Уверена, что и в Красноярске придется еще не раз возвращаться к обсуждению ситуации.

Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не найдем формулу баланса во взаимодействии девелоперов и властей.

Только тогда в Красноярске начнет спадать дефицит социальной инфраструктуры, и мы наконец построим школу по-новому. Вопрос в том, что правила должны быть едины для всех. Хорошо, что лед тронулся.

Колонка написана специально для ДК

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