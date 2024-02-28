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«Ковчег» красноярской культуры: рассказываем детали нового проекта Натальи Сипетой

«Ковчег» красноярской культуры: рассказываем детали нового проекта Натальи Сипетой
Иллюстрация: предоставлено Натальей Сипетой

В 2024 пул арт-проектов Красноярска стал шире — Наталья Сипетая, продюсер культурных событий, запустила камерные встречи под рабочим названием «Ковчег». «ДК» узнал детали о новом проекте.

#НОВОСТИ

В 2024 Красноярск обретет новый проект на культурной ниве: Наталья Сипетая, продюсер арт-событий, запускает авторский цикл камерных встреч. Пока дежурное название, которое присвоили проекту — «Ковчег».

Пилотный ивент проекта прошел в середине февраля: тогда состоялась встреча с музыкантами оркестра Теодора Курентзиса MusicAeterna.

«Ковчег» красноярской культуры: рассказываем детали нового проекта Натальи Сипетой 1

Иллюстрация: предоставлена Натальей Сипетой

Следующее событие запланировано на март — по словам Натальи Сипетой, спикером станет представитель красноярской арт-среды.

Этот проект для меня естественный, как сама моя жизнь — это и есть мой образ жизни. „Ковчег“ будет про погружение в разные сферы высокого и непознанного — культуры, науки, устройства общества, истории — через классных проводников. Но речь не идет о лайтовом формате, это не про провести время за бокальчиком вина и послушать, это глубже», — подчеркивает Наталья Сипетая.

По словам продюсера, проект объединит людей «по ценностям». Сейчас структура «Ковчега», форматы событий и пул спикеров находятся на этапе разработки. Как объясняет г-жа Сипетая, «Ковчег» наполнится арт-встречами, лекциями, походами в музей, а в долгосрочной перспективе может дорасти и до выездов в другие города.

Такая гибкая система категорий подразумевает и подвижный прайс. Тем не менее, о «демократичных ценах» речи сейчас не идет.

У меня нет какой-либо благотворительной цели, и более того, „отсечка“ по капиталу позволяет не уходить в широкую публичность, при этом окупая инвестиции в проект — а себестоимость у него высокая. У большинства моей аудитории сейчас запрос на закрытые события: это история для бизнеса, и здесь есть публика, которая к таким событиям готова. Все эти встречи в первую очередь про мышление и созидание, как и вообще бизнес. Поэтому возможность оказаться в круге „для своих“, узнать что-то новое и вдохновляющее для жизни и бизнеса, и задать свои вопросы, дорогого стоит», — объясняет Наталья Сипетая.

Сейчас продюсер ориентируется на несколько цифр: билет на публичные мероприятия будет обходиться в 10…12 тыс. рублей, а на камерные события — в 20-25 тыс.

Г-жа Сипетая отмечает, что влиять на ценообразование будет не только формат мероприятия, но и категория спикера. Например, встречи с теми, кто живет и творит за пределами Красноярска, по умолчанию будут дороже, чем события с местными авторами.

Пока мероприятия обещают быть относительно нечастыми: по одному событию в месяц или же полтора. Со слов Натальи Сипетой, это оптимальная частотность для аудитории бизнес-сегмента.

Программа встреч пока формируется — анонсы событий будут появляться в соцсетях проекта.

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Автор: Петр Савельев
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