Вечные сюжеты для новых нас: куда сходить в Красноярске 24 февраля...1 марта 2024

Солисты Мариинского на красноярской сцене, совриск в помощь животным, Босх на большом экране, осмысление утраты и много экзистенциальности — главные культурные события города в афише «ДК».

24 февраля, суббота

Эти выходные предлагаем посвятить театру — если не во всех его проявлениях, то хотя бы паре из них. Начать можно с читки пьесы «Сегодня умер мой кот» в Доме искусств.

Моя пьеса — ни в коем случае не позыв из серии „вокруг так темно, надо убить себя“. Наоборот, всегда есть что-то, что может вернуть к жизни... У меня в детстве была одержимость смертью, хотелось увидеть её, понять. Это тайна, которую никто никогда не расскажет. Но, поскольку взрослые в детстве говорили, что смерть „приходит“, я сидела, мучила бабочек в банках и ждала. У меня было столько экспериментов, а смерть всё не приходила. Когда я ушла в перформанс и лаборатории, то начала заниматься исследованием страха и смерти на другом уровне. Для меня смерть — суперпозитивная вещь, потому что она всех уравнивает, она про справедливость жизни...», — говорит Вера Бойцова, режиссер и драматург.

Читка пьесы пройдет в рамках проекта «Эпизоды», которому в конце февраля исполняется три года. А «Сегодня умер мой кот» в 2021 вошла в шорт-лист «Любимовки» — это уже определенная марка качества по меркам современной драматургии. Прозвучит пьеса голосами артисток «Нуар оркестра».

Иллюстрация: vk.com/domiskusstv24

Билетов осталось совсем немного — проверить их наличие и уточнить детали о читке можно в соцсетях «Дома искусств».

25 февраля, воскресенье

Для продолжения погружения в театр отлично подойдет филармония: там 25 февраля прозвучит «Золушка» Джоаккино Россини. И в каком составе — оперу исполнят солисты и Камерный хор Мариинского театра вместе с Красноярским симфоническим оркестром. Кстати, постановка пройдет в полусценическом формате, то есть без привычно сложных декораций, но с сохранением остальных атрибутов театральности.

Продлится «Золушка» чуть больше трех часов, так что мероприятие не только для искушенных, но и терпеливых. Билеты еще можно найти на сайте филармонии.

26 февраля, понедельник

Начать последнюю неделю февраля предлагаем с максимальным КПД: выделить время на чтение первого номера «Делового квартала» в 2024. Его мы посвятили ключевым метатемам современного бизнеса — людям и технологиям. На что обратить особое внимание в новом выпуске?

Аналитика инструментов, которые помогают искать и удерживать сотрудников, формировать эффективные команды, и технологии, которые делают эти процессы оптимальными и гармоничными;

Отчет с первого в 2024 дискуссионного клуба «Человекосберегающие технологии в бизнесе как инструмент формирования эффективных команд в условиях дефицита людей»;

Первый в истории красноярского «ДК» рейтинг бьюти-рынка;

Обзор концептуальных бьюти- и фешн-пространств города;

Материал об «умном бизнесе» — технологиях, которые помогают сократить расходы, а также гармонизировать внутренние и внешние коммуникации.

Электронную версию опубликуем уже в понедельник.

27 февраля, вторник

Прикоснуться к зарубежному искусству иногда проще, чем кажется: 27 февраля это можно сделать в галерее «Енисей». Там пройдет специальный показ документального фильма «Босх: Сад сновидений».

К 500-летию с года смерти Иеронима Босха всемирно известный Музей Прадо в Мадриде заказал режиссёру Хосе Луису Лопес-Линаресу фильм о бесспорном шедевре из музейного собрания — триптихе „Сад земных наслаждений“. Бесчисленные тайны, спрятанные в этом произведении, в фильме разгадывают искусствоведы и писатели, музыканты и философы. В фантазийном мире, созданном художником, „Сад земных наслаждений“ занимает особое место: это образ целого мироздания, ведь на разных створках изображены и создание Богом мира и человека, и земные удовольствия, и пугающие картины адских мук. Съёмки проходили на юбилейной выставке Иеронима Босха в Прадо и в музейном „закулисье“: в фильме вы увидите уникальные кадры реставрации „Сада земных наслаждений“ и даже то, как осуществлялось рентгенографическое исследование триптиха», — так звучит описание французско-испанской ленты.

Среди героев фильма обещают не только кураторов и реставраторов, которые раскроют влияние Босха на историю искусства, но и несколько звездных спикеров. Например, в фильме прозвучат писатели Орхан Памук («Музей невинности») и Салман Рушди («Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей»), оперная дива Рене Флеминг и композитор Людовико Эйнауди. На их плечах — рассказы о том, как нидерландский художник и уникальный триптих трансформировали их творчество.

Иллюстрация: kinoteatr.ru

Билеты пока в наличии — проверить можно на сайте галереи «Енисей».

28 февраля, среда

Экзистенциальных размышлений много не бывает, особенно на закате февраля. Еще один толчок к вечным вопросам — концерт-размышление «Добро 2.0». Он создан в коллаборации театра Танца «КалипсО», скрипача Германа Дмитриева и вокально-инструментальной студии «Фиеста».

Иллюстрация: vk.com/ttkalipso

Пластического театра в Красноярске не так много, как хотелось бы, поэтому можно заглянуть не только для раздумий, но и из зрительского интереса.

29 февраля, четверг

Говорить об искусстве — тоже мастерство, которое требует практики. Такая возможность время от времени выдается в «Индустрии»: например, 29 февраля там соберутся искусствовед Катерина Сертакова, художник Дарья Бралкова, философ Олег Наумов и поэт Екатерина Малиновская. Они обсудят, как осмысление и переживание утраты переходит в творчество и какой смысл обретают наполненные потерей произведения.

«Зацепкой» станет выставка «День на Венере», которая открылась в пространстве в середине февраля: подробности мы рассказывали здесь.

Иллюстрация: vk.com/place_industry

Присоединиться к этому полилогу могут все желающие, но понадобится предварительная регистрация: пройти ее можно в соцсетях «Индустрии».

1 марта, пятница

Начать весну с искусства во имя добра (или с добра в честь искусства)? Абсолютно да! Идеальный инструмент для этого уже придумали в «Площади мира»: там 1 марта пройдет Мусин день.

Правила максимально прозрачны: все посетители, которые принесут в музей корм для животных, смогут посетить экспозиции бесплатно. Все собранное за день музей передаст организации, которая занимается защитой животных. Не могли пройти мимо такой трогательной инициативы, и вам советуем.

Иллюстрация: vk.com/na_mira1

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