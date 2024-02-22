Красноярские бренды представят на Московской неделе моды в марте`2024

Сейчас среди заявленных в программе коллекций — изделия брендов ANNPOLYAKOVA и Anita Leskova. Новый сезон Moscow Fashion Week пройдет 1...8 марта 2024.

Красноярские дизайнеры снова выйдут на федеральные площадки: местные бренды представят на новом сезоне Московской недели моды.

В B2B-шоуруме выставят изделия бренда ANNPOLYAKOVA. По информации в соцсетях Moscow Fashion Week, эта коллекция подойдет тем, кто приветствует в своем гардеробе пайетки и готов воплощать тренд на металлик.

Иллюстрация: vk.com/mosfweek

В пул брендов Московской недели моды вошел и красноярский бренд Anita Leskova. Модельер представит новую коллекцию #Играначалась ХОХОХО.

Иллюстрация: vk.com/anita_leskova

Это далеко не первые появления красноярских fashion-брендов на всероссийских и международных уровнях. Например, изделия ANNPOLYAKOVA и BUTS№ 8 в марте прошлого года выставили в парижском шоуруме New Couture. В мае образы, созданные Анной Поляковой, представили на красной дорожке Московского международного кинофестиваля. А в сентябре красноярских дизайнеров пригласили принять участие в международном форуме BRICS+ Fashion Summit.

Индустрия моды активно развивается и в самом Красноярске. Так, в числе наград премии «Человек года» в 2023 появилась номинация «Фэшн-индустрия»: первую статуэтку вручили Вере Буц. Летом 2023 красноярские бренды ANNPOLYAKOVA, BUTS№8, DA.atelier, ICHE присоединились к Российской креативной неделе в Москве. Также в рамках фестиваля «Сибирские бренды» показ красноярских дизайнеров прошел на берегу Енисея.

справка «ДК» Новый сезон Московской недели моды пройдет 1...8 марта 2024. В рамках MFW пройдут показы российских и зарубежных дизайнеров, B2B-шоурум, маркет, а также фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

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