Выживет только искусство: куда сходить в Красноярске 17...23 февраля 2024

Прогулка с фантомом, «открытая кухня» искусства, изучение красноярской арт-среды, выставка-утрата и ворох премьер — главные культурные события города в гиде «Делового квартала».

17 февраля, суббота

Что может рассказать о Красноярске гид-призрак? Все зависит от того, в какой локации вы окажетесь вместе. В феврале местом встречи может стать женская гимназия: сейчас проект «Путешествие по городу Красноярску с девочкой-фантомом» реализуется там.

В середине XIX века грамотных женщин в Красноярске было не более 2%. После открытия женской гимназии в ней обучались девушки всех сословий от 8 до 18 лет. Обучение в женской гимназии считалось престижным и пользовалось большой популярностью. Выпускницы преподавали в городских и сельских школах, а некоторые продолжали обучение на Высших Бестужевских женских курсах в Санкт-Петербурге. На выставке пройдут лекции об истории здания и экскурсии по внутренним помещениям бывшей гимназии от руководителя проекта, кандидата исторических наук Александра Дементьева», — говорится в описании выставки.

Ближайшая прогулка с призраком пройдет 17 февраля в 13:00, еще можно занять несколько мест.

Иллюстрация: vk.com/museumkkkm

18 февраля, воскресенье

Это воскресенье — редкий шанс посмотреть на искусство в формате «открытой кухни». Такая возможность представится на арт-маркете «Поздеевки», который организаторы позиционируют как способ «поддержать творческую молодежь в первых шагах к своему зрителю и покупателю». Главные лоты — картины, созданные юными учениками школы, но не обойдется и без работ признанных красноярских художников. Будут и эстампы «сибирского Матисса» — о них мы рассказывали здесь.

Иллюстрация: «Поздеевка»

В программе арт-маркета также и artist talk с художниками, лекция от искусствоведа, «фотозона на тысячи лайков» и шанс заманить в кадр кошку Бумажку. Вход свободный, можно успевать с 12:00 до 17:00.

19 февраля, понедельник

Разделить понедельник с культовой парой богемных вампиров, которые уже добрый десяток лет олицетворяют любовь, в которой сходятся одиночества? Да и еще раз да, когда речь идет о специальном показе «Выживут только любовники» Джима Джармуша. Ленту показывают на языке оригинала с русскими субтитрами — максимальное погружение в атмосферу обеспечено.

Иллюстрация: pikabu.ru

Напоминаем аргументы «за»: Тильда Суинтон и Том Хиддлстоном в главных ролях, гипнотические саундтреки (в том числе от собственной группы Джармуша SQÜRL) и очень много отсылок — «от Шекспира и Шуберта до Джеймса Джойса и The White Stripes». В Красноярске спецпоказ пройдет в Галерее «Енисей» в 19:30, билеты пока наблюдаются в наличии.

20 февраля, вторник

Нынче ни недели без премьеры — на этот раз в Красноярском драматическом. 20 февраля на новой сцене «Пушка+» пройдет вечер русского романса «Храни меня, мой талисман».

Иллюстрация: vk.com/sibdrama

Так в театре хотят напомнить о комической стороне творчества и жизни Пушкина (повод — 225-летие поэта).

Мне очень близок юмор Пушкина — лёгкий, изящный, порой немного хулиганский, его любовь к розыгрышам и сюрпризам. В нашем спектакле тоже есть сюрприз — появление неожиданного, но вполне оправданного персонажа. Верю, что Александр Сергеевич одобрил бы наш художественно-постановочный ход», — говорит Артем Рудой, режиссер постановки.

Готовим парадные аутфиты и ловим билеты — несколько штук еще есть.

21 февраля, среда

Тем временем в красноярском Оперном продолжается «Парад звезд», посвященный «сибирскому соловью» Петру Словцову. На 21 февраля в программе гала-концерт «Парад теноров», который в театре называют праздником высоких мужских голосов. Ждем не только красноярских исполнителей, но и приглашенных звезд: например, из Китая, Монголии и Казахстана.

Иллюстрация: vk.com/krasopera

Полный список всех арий, дуэтов и ансамблей, которые прозвучат в этот вечер, можно изучить на сайте театра оперы и балета. Там же пока можно найти и билеты — и даже на весьма приличные места.

Кстати, 16...18 февраля включительно там же проходит серия премьерных показов оперы «Орфей и Эвридика» — советуем заглянуть, так как следующий шанс увидеть предоставится только в мае.

22 февраля, четверг

Красноярский паблик-арт, «НЕВКУСНО», Алексей Мартинс, «Без цензуры», «Арт-сессия» — это не шифр для взлома красноярского совриска, а ключевые слова и ведущие имена в лекции «Инсталляция vs. Картина. Разговоры о музее современного искусства в Красноярске в 2000-е годы».

Иллюстрация: vk.com/schoolmira1

Авторский цикл таких встреч запустила искусствовед Александра Семенова-Ситникова на базе «Площади Мира». Благодаря лекциям можно разложить по полочкам, как появилось и развивается современное искусство Красноярска.

История отрицания современного искусства в красноярской художественной среде. Несвоевременная попытка институционализации современного искусства в Красноярске. Освоение новых форматов — уличное искусство и паблик-арт. Поиск локальной идентичности в зеркале современного искусства: трилогия сибирских биеннале. Обзор ключевых художественных выставок и событий в городе в 2000-е», — такие темы ждут участников в этот раз.

23 февраля, пятница

Завершаем рабочую неделю красиво и меланхолично — „День на Венере“ отлично подойдет для вечера пятницы. Такое название дали новой выставке красноярской художницы Дарьи Бралковой, которая несколько дней назад открылась в пространстве „Индустрия“.

„День на Венере“ рассказывает про переживание состояния утраты, после которого жизнь меняется навсегда. Художница Дарья Бралкова выходит за рамки индивидуального опыта и раскрывает саму концепцию утраты. Зритель наблюдает момент разрушения происходящего и потерю жизненных опор. Одновременно с этим он погружается в эпицентр той пугающей трансформации, что позволяет ему вспомнить личный опыт и ощутить сопричастность художественному высказыванию», — так звучит описание выставки.

Курировала ее Надя Котова-Крушинская — ее можно вспомнить по лаборатории кураторов «Дикие пальмы», которая стала частью XV Красноярской биеннале.

Иллюстрация: vk.com/place_industry

Увидеть «День на Венере» можно до 20 марта.

Больше о культурных событиях Красноярска:

Работы Поздеева и известных художников Красноярска выставят на арт-маркете «Поздеевки»

Событие запланировано на 18 февраля. В программе — работы педагогов и десятков юных художников «Поздеевки», тур по маркету, artist talk и лекция о продажах в искусстве.

Красноярская филармония платит Теодору Курентзису одни из самых низких гонораров

За всю историю выступлений, проведенных через госзакупки, суммы, на которые заключались договоры с дирижером и его оркестром в Красноярске, оказались одними из самых небольших.

Премьеры и эксперименты: что нельзя пропустить на «Театральной весне — 2024»

Какие спектакли вошли в шорт-лист фестиваля в этом году, где пройдут грядущие показы, и какие постановки лучше не оставить без внимания — рассказываем главное о приближающейся «Театральной весне».

Звезды главных театров РФ и балет Китая: кто приедет в Красноярск с Транссибом`2024

Среди фестивального состава артистов — не только классические персоны балета и оперы, но и новые для красноярской сцены имена.

В Красноярске снимают фильм «Новогоднее письмо»

Красноярская кинокомпания «Мечта», известная по спортивной драме «Начать сначала», занимается производством еще одного фильма. Съемки проходят в столице края.

В Гремячей гриве установили наушники с рассказами об экопарке

Объект создали в двух вариациях и разместили около визит-центров. Кроме озвучивания информации о парке, наушники могут заряжать телефоны и воспроизводить музыку.