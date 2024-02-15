Работы Поздеева и известных художников Красноярска выставят на арт-маркете «Поздеевки»

Событие запланировано на 18 февраля. В программе — работы педагогов и десятков юных художников «Поздеевки», тур по маркету, artist talk и лекция о продажах в искусстве.

18 февраля 2024 в Красноярске пройдет локальный арт-маркет художественной школы «Поздеевка»: организаторы позиционируют его как возможность «поддержать творческую молодежь в первых шагах к своему зрителю и покупателю». Но предвидятся и работы признанных мастеров кисти: на маркете выставят полотна Андрея Поздеева, Андрея Исаенкова, Александра Числова, Людмилы Доржановой, Александры Степановой, Ирины Верпеты, Алексея Шидловского и Дарьи Рябченко.

Как рассказала «ДК» Светлана Тетерина, создательница «Поздеевки», в этот раз можно будет приобрести эстампы двух работ «сибирского Матисса»: «Маленького принца» и «Цветы в вазе».

Иллюстрации предоставлены «Поздеевкой»

Выставят на маркете и работы 60 юных художников «Поздеевки» — их будет более 60. С каждой можно будет познакомиться во время тура по маркету. Ценовой диапазон предвидится обширный — от 50 до 25 000 рублей. Но в программе не только возможность приобрести признанное и молодое искусство.

В ходе маркета можно будет присоединиться к artist talk с художниками; побывать на лекции с искусствоведом и узнать, как и за сколько продавались произведения великих художников; в формате «открытой кухни» увидеть, как создается искусство.

Кроме того, организаторы обещают «фотозону на тысячи лайков и кошку Бумажку, которая прибавит +100500 к просмотрам». Вход на арт-маркет «Поздеевки» будет свободным.

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