Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.02
91,07
98,15
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Самые большие гонорары Теодору Курентзису платит Красноярская филармония

Самые большие гонорары Теодору Курентзису платит Красноярская филармония
Иллюстрация: Теодор Курентзис/соцсети

За всю историю выступлений, проведенных через госзакупки, суммы, на которые заключались договоры с дирижером и его оркестром в Красноярске, оказались самыми большими.

#НОВОСТИ

За февральское выступление в Красноярске дирижеру Теодору Курентзису заплатят 4,3 млн рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок.

Согласно размещенной информации, договор был подписан 27 декабря 2023. Всего за тот год с дирижером и его оркестром musicAeterna было заключено четыре подобных соглашения (включая красноярское) на общую сумму 15,8 млн рублей. При этом гонорар, который обещала ему Красноярская краевая филармония, стал самым большим из четырех.

Примечательно, что самый большой гонорар за всю историю выступлений в России (которые проходили через госзакупки) Курентзис получил также в Красноярске — договор на 9 млн рублей был подписан в декабре 2022 (правда, в нем упоминался и оркестр). Суммы по другим контрактам варьируются от 1,5 до 8 млн рублей.

Напомним, что musicAeterna под руководством Курентзиса в этом году выступит в Красноярске 17... 19 февраля. Принимать их будет Конгресс-холл Сибирского федерального университета (17 февраля) и Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии (18 и 19 февраля).

Читайте также:

В Красноярске на сайте госзакупок ищут проектировщика «Суриков-центра»

Объявлены торги на разработку проектно-сметной документации для строительства культурного пространства «Суриков-центр».

В Красноярске и других городах Сибири отменили концерты Кристины Орбакайте

Концерты певицы, запланированные на март 2024, отменили сразу в нескольких сибирских городах — Красноярске, Новосибирске, Иркутске и Братске.

Все для любви к прекрасному: куда сходить в Красноярске 10...16 февраля 2024

Экскурсия с винилом, зимний дрифт, фудпэйринг по-грузински, абстракционизм и много театра — главные культурные события города в специальном гиде «Делового квартала».

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • «А может ли старая команда работать по-новому?» Политологи о кадровой политике Котюкова«А может ли старая команда работать по-новому?» Политологи о кадровой политике Котюкова
  • В Красноярск прибыла с рабочим визитом Валентина МатвиенкоВ Красноярск прибыла с рабочим визитом Валентина Матвиенко
  • Валентина Матвиенко оценила проекты красноярских ученых (обновление)Валентина Матвиенко оценила проекты красноярских ученых (обновление)
  • Подведены итоги торгов на проведение банкетов мэрии КрасноярскаПодведены итоги торгов на проведение банкетов мэрии Красноярска
  • В Красноярском крае промышленное производство сократилось на 5,6%В Красноярском крае промышленное производство сократилось на 5,6%
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.