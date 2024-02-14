Самые большие гонорары Теодору Курентзису платит Красноярская филармония

За всю историю выступлений, проведенных через госзакупки, суммы, на которые заключались договоры с дирижером и его оркестром в Красноярске, оказались самыми большими.

За февральское выступление в Красноярске дирижеру Теодору Курентзису заплатят 4,3 млн рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок.

Согласно размещенной информации, договор был подписан 27 декабря 2023. Всего за тот год с дирижером и его оркестром musicAeterna было заключено четыре подобных соглашения (включая красноярское) на общую сумму 15,8 млн рублей. При этом гонорар, который обещала ему Красноярская краевая филармония, стал самым большим из четырех.

Примечательно, что самый большой гонорар за всю историю выступлений в России (которые проходили через госзакупки) Курентзис получил также в Красноярске — договор на 9 млн рублей был подписан в декабре 2022 (правда, в нем упоминался и оркестр). Суммы по другим контрактам варьируются от 1,5 до 8 млн рублей.

Напомним, что musicAeterna под руководством Курентзиса в этом году выступит в Красноярске 17... 19 февраля. Принимать их будет Конгресс-холл Сибирского федерального университета (17 февраля) и Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии (18 и 19 февраля).

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