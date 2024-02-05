В Красноярске и других городах Сибири отменили концерты Кристины Орбакайте
Концерты певицы, запланированные на март 2024, отменили сразу в нескольких сибирских городах — Красноярске, Новосибирске, Иркутске и Братске.
Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки не состоится», — сообщали тогда в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии.
Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, ее творческий репертуар соответствует законодательству… На мероприятия, проводимые в частных учреждениях и организациях, продаются билеты. Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом», — сообщил муниципальный центр управления.
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