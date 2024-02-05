В Красноярске и других городах Сибири отменили концерты Кристины Орбакайте

Концерты певицы, запланированные на март 2024, отменили сразу в нескольких сибирских городах — Красноярске, Новосибирске, Иркутске и Братске.

Концерт Кристины Орбакайте в Красноярске должен был состояться 7 марта в «Гранд Холле Сибирь», в Новосибирске 8 и 9 марта во Дворце культуры железнодорожников и в Доме ученых, 10 марта на сцене «Братск-Арт», а в Иркутске 12 марта во дворце спорта «Труд».

В итоге сейчас билеты нельзя купить на всех площадках, где они продавались. Причина отмены выступления в Красноярске не сообщается. В «Гранд Холле Сибирь» DK.RU уточнили, что они не отменяли концерт, его отказались проводить сами организаторы, о чем уведомили концертный зал.

Известно, что в Иркутске в день концерта на стадионе пройдет футбольный матч. Уточняется, что и стало причиной отмены. Представители организаторов в других городах России не сообщают, с чем связана отмена мероприятий.

В Улан-Удэ выступление было запланировано на 13 марта. Но там его отменили еще раньше после обращения общественников из Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В частности сообщалось, что артистка имеет гражданство США. Общественники заявляли, что певица ездит в Россию «только зарабатывать».

Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки не состоится», — сообщали тогда в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии.

Организаторы надеются, что выступления в городах Сибири все же удастся провести, но позднее.

При этом во Владивостоке не стали отменять концерт Кристины Орбакайте.

Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, ее творческий репертуар соответствует законодательству… На мероприятия, проводимые в частных учреждениях и организациях, продаются билеты. Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом», — сообщил муниципальный центр управления.

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