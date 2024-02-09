Все для любви к прекрасному: куда сходить в Красноярске 10...16 февраля 2024

Экскурсия с винилом, зимний дрифт, фудпэйринг по-грузински, абстракционизм и много театра — главные культурные события города в специальном гиде «Делового квартала».

10 февраля, суббота

Идеальное событие для тех, кто готов открыть новое звучание — в краеведческом музее запускают экскурсию «Музыкальный ритм Сибири».

Обещают погрузить в музыку коренных народов Красноярского края, обсудить важных элементов их музыкальных традиций и уникальных инструментов, а также рассказать о влиянии музыкальной культуры русских переселенцев на музыку коренных народов в XVII-XVIII веках. Особое внимание планируют уделить становлению музыкальной культуры в Енисейской губернии в XIX-XX веках, а также музыке Советского союза.

Главная вишенка на этом мелодичном торте — прослушивание песен советских артистов на виниловых пластинках от магазина «Круги» под горячий глинтвейн.

Иллюстрация: vk.com/museumkkkm

Начало экскурсии в 14:00, а дополнительную информацию можно найти в группе краеведческого музея.

11 февраля, воскресенье

Этот день — отрада для красноярских любителей зимнего дрифта из позиции зрителя. 10 и 11 февраля на трассе «Красное кольцо» пройдет четвертый этап WINTER DRIFT BATTLE.

Иллюстрация: vk.com/rring

10-го с 14:00 стартует квалификация, 11 с 12:00 можно будет задерживать дыхание на парных заездах.

Вас ждет не просто самая скоростная и безумная конфигурация с постановкой под великий и ужасный светофор, вас ждет еще и широкий выход под стену! Самый длинный конфиг в сезоне WDB!», — обещают в соцсетях «Красного кольца».

Это предпоследний этап WINTER DRIFT BATTLE: завершающие пятые соревнования промчатся в конце февраля.

12 февраля, понедельник

Понедельник создан не только для титанических начинаний, но и масштабных планов. Предлагаем построить их уже на следующий месяц — например, изучить программы предстоящих фестивалей, которые случаются с нами только раз в году.

Иллюстрация: vk.com/svetlana.ballet

Здесь мы рассказывали, кто из звезд мировых сцен балета и оперы приедет в Красноярск в этом году. Несколько спектаклей в программе Транссибирского арт-фестиваля тоже имеются — о них тоже можно прочитать в нашем обзоре.

А здесь — подборка любопытного из программы «Театральной весны», которая стартует несколькими днями позже Транссиба. Ждем спектакли из Норильска, Ачинска, Минусинска, Канска и других точек Сибири.

Иллюстрация: krasopera.ru

Продажи билетов на все события этих фестивалей уже открыты — советуем не откладывать знакомство с программами.

13 февраля, вторник

Сделать еду событием? Да и только да, если речь о дегустациях, да еще и вкупе с фудпэйрингом.

Сочетание грузинской еды и грузинского вина зародилось там, наверху, в облаках кавказских гор. И сегодня оно спустилось на землю в виде первого винного вечера с сомелье „Дзе“ Екатериной Бобровой», — такой анонс сделали в Berrywood Family.

На один вечер 5 курсов — хитов меню гранд-бистро — и 5 грузинских вин.

Гранд-бистро «Дзе» / vk.com

Обещают атмосферу щедрого кавказского застолья — звучит убедительно для тех, кто соскучился по насыщенной солнцем и жаром кухне.

14 февраля, среда

Эта среда дает все шансы посвятить день любви — например, к кинематографу. В «Доме кино» пока еще идут показы нескольких занимательных лент.

Одна из них — германо-японская драмеди «Идеальные дни». Она в прокате как раз до 14 февраля включительно.

Вас ждёт история счастья в себе. Наш герой не ищет радости или покоя, мотаясь по миру или ища близкого человека. Прежде всего Хираяма заботится о своём комфорте, любит себя, свои увлечения и слабости. Вас ждёт удивительная возможность — подглядеть, как живёт человек, который превратил одиночество из врага в друга», — так звучит описание картины.

А до 15 февраля продолжается прокат фильма «Панические атаки» Ивана Твердовского. Этот режиссер знаком российскому зрителю по картинам «Класс коррекции», «Зоология» и «Наводнение». В «Панических атаках» он снова рассматривает через объектив травму как феномен жизни каждого из нас — и разбирается, так ли легко отыскать ее реальную причину, как это может казаться сначала.

Иллюстрация: vk.com/domkinokrsk

И до 18 февраля продолжается фестиваль итальянского кино — его программа уже доступна на сайте и в соцсетях «Дома кино».

15 февраля, четверг

Главный день недели для тех, кто из всех направлений искусства больше остальных привечает абстракционизм. 15 февраля в Художественном музее открывается выставка «Василий Кандинский. Цветозвуки».

Иллюстрация: vk.com/museum_surikov

Работы для экспозиции предоставляет частная галерея «Bashmakov Gallery», но не обойдется и без собственных красноярских экземпляров — например, «Импровизации № 209».

Для более глубокого проникновения в творчество легендарного художника-авангардиста выставка будет дополнена мультимедийными материалами. В музее их называют „ожившими полотнами“ с музыкальным сопровождением», — дополняют в музее.

Выставка будет открыта до 26 мая — очень советуем успеть познакомиться с полотнами!

16 февраля, пятница

Всем ценителям театрального искусства приготовиться: 16, 17 и 18 февраля в Красноярском театре оперы и балета премьера, от которой хочется ждать масштаба и мощи. Там запускают серию показов оперы «Орфей и Эвридика», которая вошла в программу фестиваля «Парад звезд в оперном».

Наш спектакль — о недопонимании даже между самыми близкими людьми, о легкомыслии и следовании своим порывам, которые иногда заводят слишком далеко, о сожалении, о потерях и чувстве вины, которая вкупе с любовью заставляет людей творить немыслимые вещи — спускаться в ад. Это не история Орфея и Эвридики как таковых — она, конечно, там присутствует, но вписана в рамку придуманного сюжета как история, которая могла бы произойти с французской королевой Марией-Антуанеттой накануне ее отъезда из Версаля. Слуги устраивают для нее праздник перед возвращением в Париж и разыгрывают спектакль на основе древнегреческого мифа. Судьба Марии-Антуанетты — некое отражение этого мифа. Королева не понимала ситуации, переоценивала одних и недооценивала других. Есть и другие параллели — отрубленная голова королевы и голова Орфея, которая плыла по реке и пела после того, как его растерзали менады», — рассказывает о спектакле Ирина Лычагина, режиссер-постановщик и главный режиссер театра.

Из любопытных деталей, которые стали известны «Деловому кварталу»: в «Орфее и Эвридике» обещают очень много танцев на протяжении всего спектакля. Так что тем, кто предпочитает опере балетные постановки, тоже будет на что посмотреть и чем насладиться.

Иллюстрация: vk.com/krasopera

После серии премьерных показов следующие пройдут только в мае — звучит как повод успеть забронировать места.

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