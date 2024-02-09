Премьеры и эксперименты: что нельзя пропустить на «Театральной весне — 2024»

Какие спектакли вошли в шорт-лист фестиваля в этом году, где пройдут грядущие показы, и какие постановки лучше не оставить без внимания — рассказываем главное о приближающейся «Театральной весне».

В марте культурная жизнь Красноярска будет максимально насыщенной: кроме Транссиба в городе начнется и «Театральная весна — 2024». В этом году фестиваль продлится чуть больше недели, с 16 по 27 марта. На день запланировано по два-три показа.

Среди принимающих площадок Красноярска — Музыкальный театр, Театр оперы и балета, драматический театр Пушкина, ТЮЗ, театр кукол, а также Институт искусств. На их сценах пройдут спектакли, которые в рамках фестиваля привезут из Норильска, Минусинска, Железногорска, Ачинска, Канска, Лесосибирска, Мотыгино и Шарыпово.

В 2024 в шорт-листе и окончательной программе «Театральной весны» 20 спектаклей. Их выбрали из 19 драматических и 6 музыкальных постановок, которые включили в лонг-лист.

Будут как премьеры — например, «Катарсис Данте» и «Все как у всех», так и спектакли, которые уже известны красноярцам: «Он, она и телефон», «Евгений Онегин», «Коварство и любовь».

Из экспериментальных форматов, которые стоят внимания: один из немногих для Красноярска пластический спектакль «Петли» и норильская «Фрекен Хильдур Бок».

Также в Красноярск приезжают, например, канские «Волки и овцы», лесосибирский «Человек в закрытой комнате» и ачинский «Звездный час по местному времени».

Полную программу можно изучить на сайте фестиваля. Продажа билетов на постановки, вошедшие в «Театральную весну», уже открыта.

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