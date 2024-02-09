В Красноярске на сайте госзакупок ищут проектировщика «Суриков-центра»

Объявлены торги на разработку проектно-сметной документации для строительства культурного пространства «Суриков-центр».

Заявки принимают до 28 февраля, начальная цена контракта составляет 19,9 млн рублей. Победителю торгов предстоит провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, создать информационную модели объекта, а получить положительное заключение госэкспертизы. Работы по контракту нужно закончить до 15 ноября 2024. Подрядчик должен учесть концепцию культурного пространства, разработанную в 2022 компанией «Проектдевелопмент».

Одна из задач, которую мы ставим перед проектировщиком: не нарушать гармонию пространства и при разработке архитектурных решений использовать элементы, подчеркивающие дух места», - рассказал Сергей Шикунов., и.о. заместителя главы города – руководителя департамента градостроительства.

Культурное учреждение будет находиться рядом с действующим музеем-усадьбой В.И. Сурикова на ул. Ленина. Двухэтажное здание сделают функциональным. Проектировщику нужно предусмотреть выставочный зал, лекторий, библиотеку, медиазал, художественную мастерскую, музейное кафе с выходом на террасу, фондохранилище и бытовые комнаты.

Источники финансирования и сроки строительства объекта определят после проектирования.

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