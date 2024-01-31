В Октябрьском районе Красноярска готовят к продаже участки под застройку

Госкомпания «Дом.рф» готовится продать два участка на Плодово-Ягодной станции под застройку жилья.

Их общая площадь составляет 32,39 га. Один участок — 10,64 га, второй — 21,75 га. Они находятся в районе ул. Азовской. Вид разрешенного строительства — размещение 3-5 жилых домов.

Дата аукциона пока не объявлена, как и цена продажи участков. Торги запланированы на 3К 2024.

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