В Октябрьском районе Красноярска готовят к продаже участки под застройку
Госкомпания «Дом.рф» готовится продать два участка на Плодово-Ягодной станции под застройку жилья.
В целом в регионе было построено более полутора миллионов квадратных метров жилья. Большая часть — это многоквартирные дома.
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Новый «Портовый»: какой будет жизнь в лофт-районе
В сентябре состоялась масштабная градостроительная премьера на правом берегу от компании АРБАН. Делимся первыми подробностями нового жилого лофт-района «Портовый» на берегу Енисея.
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ГСК «Арбан» купит в Красноярске земельные участки для строительства жилья
Застройщик готов купить дорого или совместно освоить участки для строительства жилых микрорайонов. Девелопер рассмотрит предложения о покупке участков от 1 га под возведение жилых домов в Красноярске.
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Дискоклуб «ДК»: Строительство 3.0
Что сегодня определяет ценовую политику на рынке недвижимости и какие форматы жилья интересны покупателю — об этом эксперты говорили на дискуссионном клубе «ДК-Красноярск».