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ГСК «Арбан» купит в Красноярске земельные участки для строительства жилья

ГСК «Арбан» купит в Красноярске земельные участки для строительства жилья
Иллюстрация: ГСК «Арбан»

Застройщик готов купить дорого или совместно освоить участки для строительства жилых микрорайонов. Девелопер рассмотрит предложения о покупке участков от 1 га под возведение жилых домов в Красноярске.

#НОВОСТИ
Есть ряд условий. Площадь земельного участка должна быть не менее 1 га. Вид разрешенного использования — многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка (2.6, 2.7). На участке не должно быть объектов культурного наследия.
 
Напомним, сейчас ГСК «Арбан» занимается строительством лофт-района «Портовый» на Пашенном,  микрорайона «Чижи» на Петра Подзолкова, семейного квартала «Барбарис» в Покровке, достраивает третью очередь природного микрорайона SCANDIS OZERO на Взлетке. В октябре 2023 девелопер приступил к возведению мини-района «Калина Долина» на улице Калинина. В 2023 ввели в эксплуатацию 2 объекта или 70 482 кв. м жилья: в сентябре сдали 4 дома второй очереди SCANDIS OZERO, а в начале октября – 5 домов smart-комплекса «Бульвар Цветов». Общий объем текущего строительства 193 013 кв. м жилья. 
 
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Автор: Петр Савельев
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