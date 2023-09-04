ГСК «АРБАН» построит в Красноярске лофт-район «Портовый»
Лофт-район «Портовый» будет находиться на правом берегу Енисея между островом Отдыха и Николаевским мостом, на территории бывшей судоверфи.
Площадь застройки составит 20 га, там смогут проживать 5500 человек.
Лофт-район будет состоять из 5 очередей строительства: Юго-Восточный квартал, «Южные ворота», Северо-Западный квартал, остров «Портовый», Северо-Восточный квартал. Весь проект реализуют к 2030. Сейчас стартовали продажи в первой очереди. Квартал Юго-Восточный разместится на площади в 3,3 га, он будет состоять из шести 17-этажных корпусов на 768 квартир, будет предусмотрен подземный паркинг на 325 мест и кладовые на цоколе. Первую очередь застройщик планирует сдать в декабре 2025.
На территории района создадут систему искусственных каналов, один из кварталов разместится прямо на рукотворном острове.
Накопив значительный опыт, мы пришли к пониманию, что можем делать нечто большее для города, и наше благоустройство стало выходить за пределы приватных дворов. В итоге 8 га — а это около 40% всей площади участка — составят именно общественные пространства, посещение которых будет открытым для всех», — сообщила Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК «АРБАН».
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