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В Красноярском крае снова пытаются продать незапущенный ферросплавный завод

В Красноярском крае снова пытаются продать незапущенный ферросплавный завод
Иллюстрация: Яндекс.Карты

В прошлом году предприятие и прочие активы уже пытались сбыть, но не вышло. Теперь попробуют снова — снизив цену.

#НОВОСТИ

Имущество компании «Чек-Су.ВК» в Красноярском крае выставили на продажу за 730,7 млн рублей.

В лот входят здания, земельные участки, права их аренды, объекты незавершенного строительства, ЛЭП, участок захоронения промышленных отходов и другие активы.

Расположены эти объекты в Емельяновском районе на 20 км Енисейского тракта.

Заявки принимаются до 10 апреля 2024.

В августе 2023 это имущество уже выставляли на продажу. Начальная цена тогда составляла порядка 811,9 млн рублей. Желающих приобрести эти активы не нашлось.

Напомним, что «Чек-Су.ВК» строило под Красноярском завод ферросплавов, но под давлением общественности отказалось от этого проекта. В декабре 2017 компанию признали банкротом. Тогда кредиторы требовали с нее более 16 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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