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Птицефабрика пролетела мимо торгов

Птицефабрика пролетела мимо торгов
Иллюстрация: вК

Птицефабрика «Бархатовская» не заинтересовала инвесторов, хотя цена была снижена. Торги по ее продаже не состоялись. Почему? Вмешались депутаты.

#НОВОСТИ

Ни один потенциальный покупатель не заявил о своем намерении приобрести птицефабрику. В настоящее время она находится в собственности правительства Красноярского края.

Помимо отсутствия интереса бизнеса к проекту, есть и еще новые вводные. За день до окончания аукциона – 7 декабря депутаты Заксобрания поддержали проект прогнозного плана о приватизации краевого имущества до 2027 года, который исключает продажу 100 % акций птицефабрики «Бархатовская».

Напомним, в прошлом году краевое правительство хотело продать акции АО «Птицефабрика Бархатовская» за 1,07 млрд рублей. Однако в итоге торги не состоялись, так как на них так же никто не заявился. В этом году акции птицефабрики выставили на продажу с начальной ценой в 700 млн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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