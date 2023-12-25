В Красноярске продается винный бар Digestif

Объявление о продаже заведения появилось на сайте Деловой Красноярск. Бар находится на пр. Мира.

В объявлении говорится, что в баре сделан свежий ремонт. Новому собственнику оставят всю мебель, оборудование и бар. Помещение находится в аренде. Также есть согласованный с администрацией города проект летней террасы на 91. кв. м в сквере имени Пушкина.

Площадь помещения составляет 105 кв. м, есть пожарная сигнализация, видеонаблюдение и большая кухня.

Стоимость продажи объекта составляет 8 млн рублей.

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