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В Красноярске продается винный бар Digestif

В Красноярске продается винный бар Digestif
Иллюстрация: knkrsk.ru

Объявление о продаже заведения появилось на сайте Деловой Красноярск. Бар находится на пр. Мира.

#НОВОСТИ
В объявлении говорится, что в баре сделан свежий ремонт. Новому собственнику оставят всю мебель, оборудование и бар. Помещение находится в аренде. Также есть согласованный с администрацией города проект летней террасы на 91. кв. м в сквере имени Пушкина.
 
Площадь помещения составляет 105 кв. м, есть пожарная сигнализация, видеонаблюдение и большая кухня. 
 
Стоимость продажи объекта составляет 8 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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