Ресторан Black Star Burger выставили на «Авито»
В Красноярске продают ресторан бургеров Black Star Burger.
В Красноярске выставили на продажу бургерную Black Star Burger на Взлетке в ТРЦ «Планета».
Ресторан площадью 160 кв. м продают за 16,5 млн рублей.
В объявлении сообщается, что франшизер продает «готовый бизнес», который включает в себя кухню, овощной и мясной цеха, зал на 40 посадочных мест, офис и оборудование.
В лоте указано, что в бизнес вложено 25+ млн рублей.
Напомним, что бургерная Black Star Burger открылась в Красноярске в 2021.
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