Ресторан Black Star Burger выставили на «Авито»

В Красноярске продают ресторан бургеров Black Star Burger.

В Красноярске выставили на продажу бургерную Black Star Burger на Взлетке в ТРЦ «Планета».

Ресторан площадью 160 кв. м продают за 16,5 млн рублей.

В объявлении сообщается, что франшизер продает «готовый бизнес», который включает в себя кухню, овощной и мясной цеха, зал на 40 посадочных мест, офис и оборудование.

В лоте указано, что в бизнес вложено 25+ млн рублей.

Напомним, что бургерная Black Star Burger открылась в Красноярске в 2021.

Справка Black Star Burger — российская сеть ресторанов быстрого питания. Бургерными управляет компания «Блэк стар фудс». Первый ресторан сети открылся 16 сентября 2016 в Москве на Новом Арбате. Инвестиции в его открытие составили 20 млн рублей. Очередь, образовавшаяся при открытии ресторана, попала в Книгу рекордов России «за самое большое количество танцующих людей в ней» (668 человек). Бургерные сделали визитной карточкой черные одноразовые перчатки, прилагающиеся к бургерам.

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