В центре Красноярска продается дом ХIХ века
В Красноярске планируется приватизировать дом, которому больше сотни лет, он является объектом культурного наследия.
Речь идет про здание по адресу ул. К. Маркса, 118/Горького, 23.
ДОМ.РФ собирается реализовать три помещения общей площадью 911 кв. м.
На сайте Службы госохраны объектов культурного наследия края указано, что строение по этому адресу называется «Дом каменный с магазином» и возведено в конце ХIХ.
Дом входит в состав «Усадьбы Севастьянова» — объекта культурного наследия регионального значения.
Торги планируется провести в 3К 2024, по мере подготовки документации для аукциона.
Начальная стоимость здания на данный момент остается неизвестной.
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