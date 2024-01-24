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В центре Красноярска продается дом ХIХ века

В центре Красноярска продается дом ХIХ века
Иллюстрация: Яндекс.Панорамы

В Красноярске планируется приватизировать дом, которому больше сотни лет, он является объектом культурного наследия.

#НОВОСТИ

Речь идет про здание по адресу ул. К. Маркса, 118/Горького, 23.

ДОМ.РФ собирается реализовать три помещения общей площадью 911 кв. м.

На сайте Службы госохраны объектов культурного наследия края указано, что строение по этому адресу называется «Дом каменный с магазином» и возведено в конце ХIХ.

Дом входит в состав «Усадьбы Севастьянова» — объекта культурного наследия регионального значения.

Торги планируется провести в 3К 2024, по мере подготовки документации для аукциона.

Начальная стоимость здания на данный момент остается неизвестной.

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Автор: Петр Савельев
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