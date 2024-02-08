Вывеску «Детский мир» планируют снять с исторического здания в центре Красноярска

Логотип детского магазина на торговом доме Шмандина сменит вывеска торгового дома «Гадалов» — это один из пунктов работ, которые согласовали в рамках историко-культурной экспертизы.

Историческое здание на пр. Мира, 79 могут ждать масштабные изменения: они станут частью работ по сохранению дома как объекта культурного наследия.

В экспертную комиссию вошли три специалиста из Владивостока, Хабаровска и Севастополя. Экспертиза, заказчиком которой значится ООО «Фирма «Детский мир», началась в ноябре 2023, а завершилась 26 января 2024. Основанием для проведения экспертизы значатся работы по приспособлению помещения для современного использования.

В предусмотренные работы включили такой пул: расчистка стен и откосов,ремонт системы отопления, реставрация потолочных и стеновых штукатурных тяг, реставрация штукатурных тяг наличников оконных проемов, ремонт внутреннего отделочного слоя стен, изменение логотипа «Детский Мир» на логотип «ТД ГАДАЛОВ».

Здание находится под государственной охраной с 1980, а в 2014 его включили в реестр объектов культурного наследия. При этом в 2003 ООО «Детский мир» получило свидетельство о государственной регистрации права собственности на нежилое помещение No 21 площадью почти 810 кв. метров.

В документах экспертизы приводится также историческая справка о здании на Мира, 79. Согласно приведенным данным, до 1893 в доме размещался крупный универсальный магазин «Н. Г. Гадалов и сыновья», а в 1893 упоминание о сыновьях убрали.

Дом был очень необычен для Красноярска богатством своих „ренессансных“ форм, красивым угловым парадным входом, полукруглым балконом с узорным металлическим ограждением и куполом со шпилем. И это в то время, когда половина города, сгоревшая в пожаре 1881,пыталась хотя бы заново отстроиться. В 1891 в Красноярске именно в этом доме появилось первое электрическое освещение. В 1893 после получения разрешения, были установлены 14 столбов для проведения телефонного сообщения, а единственный специалист по телефонному делу в Красноярске М. С. Кравчинский составил схему телефонной линии для 4 телефонов с двусторонней связью. В доме Н. Г. Гадалова останавливались многие известные лица», — говорится в документе.

В 1912 магазин выставили на публичные торги из-за экономического кризиса в Енисейской губернии, и в 1914 вся усадьба Гадаловых перешла в руки П. Е. Шмандина.

Но и после этого дание неоднократно меняло назначение: от квартирования санитарной части до современного использования.

В 2017 выполнен проект по приспособлению для современного использования первого этажа объекта, в котором, в процессе работ, были найдены и воссозданы исторические входы в здание с ул. Кирова и пр. Мира. В том же, 2017, на объекте были выполнены противоаварийные мероприятия, включающие в себя, в том числе гидроизоляцию фундаментов и стен подвала», — сообщается в тексте экспертизы.

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