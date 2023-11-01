Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.11
93,28
98,43
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске проектируют «Поздеев-центр»

В Красноярске проектируют «Поздеев-центр»
Иллюстрация: Правительство Красноярского края

Проблем с финансированием центра креативных индустрий нет. Об этом сообщил Михаил Котюков, губернатор.

#НОВОСТИ
Сейчас ведется проектирование, деньги в полном объеме есть. Будет выполнен проект, поэтому будем дальше принимать решение о начале этапов строительства», — сообщил ТАСС Михаил Котюков. 
Он также уточнил, что после того, как будет готов проект, станут понятны и сроки строительства. 
 
Ранее сообщалось, что на Предмостной площади появится хореографическое училище и центр креативных индустрий. Тогда министр культуры Аркадий Зинов сообщал, что строительство займет около двух лет. Инвестиции в проект оценивали в около 2 млрд рублей. «Поздеев-центр» будет представлять собой пятиэтажное здание площадью 12,4 тыс. кв. м. Там разместится музейно-выставочный комплекс и образовательные пространства.
 
Читайте также:
 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Красноярский край занял нижнюю строку в топе регионов СФО по росту ИППКрасноярский край занял нижнюю строку в топе регионов СФО по росту ИПП
  • Евгений Владимиров: Красноярск должен попасть во все трансферные сетиЕвгений Владимиров: Красноярск должен попасть во все трансферные сети
  • В Красноярске закрывается кафе СоffeBulkaВ Красноярске закрывается кафе СоffeBulka
  • Под Красноярском построят крупнейший завод по производству соковПод Красноярском построят крупнейший завод по производству соков
  • На юге Красноярского края возводится железнодорожный тоннельНа юге Красноярского края возводится железнодорожный тоннель
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.