В Красноярске проектируют «Поздеев-центр»
Проблем с финансированием центра креативных индустрий нет. Об этом сообщил Михаил Котюков, губернатор.
Сейчас ведется проектирование, деньги в полном объеме есть. Будет выполнен проект, поэтому будем дальше принимать решение о начале этапов строительства», — сообщил ТАСС Михаил Котюков.
Он также уточнил, что после того, как будет готов проект, станут понятны и сроки строительства.
Ранее сообщалось, что на Предмостной площади появится хореографическое училище и центр креативных индустрий. Тогда министр культуры Аркадий Зинов сообщал, что строительство займет около двух лет. Инвестиции в проект оценивали в около 2 млрд рублей. «Поздеев-центр» будет представлять собой пятиэтажное здание площадью 12,4 тыс. кв. м. Там разместится музейно-выставочный комплекс и образовательные пространства.
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