В Красноярске продадут особняк, где жил друг Василия Сурикова

Два исторических здания в центре Красноярска готовятся к продаже. Оба появились в городе в начале прошлого века.

Об этом сообщается на сайте Дом.рф. Торги назначены на 3 квартал 2024 и 2 квартал 2025 года.

Оба здания по-своему примечательны. Первый лот — особняк на Маркса, 118, известный как «Усадьба Севастьянова». Его общая площадь — 910,5 кв.м. Дом построили на рубеже XIX и XX столетий. Существующий внешний вид он получил при коренной реконструкции с надстройкой второго этажа архитектором В.А. Соколовским в 1908. Срезанный угол особняка обращен к пере перекрестку, акцентирован высоким чешуйчатым шатром и эркером на кронштейнах. Над парадными входами размещены пятигранные в плане балконы на кронштейнах, балконные двери являются частью широких проемов со сложным рисунком переплетов, включающих очертание круга. Над балконами – фигурные сквозной резьбы фронтоны – башенки со шпилями.

Сейчас особняк скрыт баннером, так как нуждается в реставрации.

В гораздо более хорошем состоянии находится второй объект — особняк на Мира, 66, возведенный в 1910. Он известен как «Дом нотариуса Н. А. Ставровского». Известно, что Василий Суриков дружил с Николаем, когда тот еще учился в гимназии. «Николай наш — славный малый», — так писал Суриков о Ставровском своему брату.

Кроме квартиры нотариуса на втором этаже и конторы на первом, в доме находились: в 1911 — трактир «Кавказский погреб», 1912...1913 3 бакалейный магазин И.А. Широкова, в 1915 — редакция газеты «Отклики Сибири».

После национализации в 1921 году дом по ул. Советской, 58, был оценен в 11 300 рублец, в нем разместились квартиры, контора и магазин текстильного комбината. В 1927...1929 годах — Енисейская контора Сиблестреста и магазин детских товаров АО «Акорт», затем Сибирская ссудная касса и ломбард. До недавнего времени здесь находился Красноярский институт животноводства. Само здание перепланировано, бывший проезд во двор превращен в помещение.

Вместе с домом площадью в 633,6 кв. м. планируют продать и земельный участок под ним — 0,4 га.

Стартовая цена объектов пока не известна, как и особые условия сделки, сопряженные с тем, что оба здания — исторические.