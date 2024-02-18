В Красноярском театре оперы и балета съели голову Марии-Антуанетты

На сцене Красноярского театра оперы и балета состоялась премьера спектакля «Орфей и Эвридика». Оперу наделили новыми смыслами.

Классическая опера Кристофа Виллибальда Глюка получила новое прочтение на сцене красноярского театра. Режиссер-постановщик Ирина Лычыгина решила сделать спектакль «многоэтажной конструкцией» и раскрыть актуальные для современной аудитории смыслы.

Напомним, в основе либретто оперы античный миф о музыканте, чей волшебный голос зачаровывает и людей, и природу, и даже служителей загробного мира.

В новой версии спектакль, как будто бы, поставлен при дворе Марии-Антуанетты. В театре вспомнили, что королева в детстве была ученицей Глюка и высоко ценила его творчество, став правительницей.

Постановка в красноярском театре оперы и балета, как уже повелось, — необычное режиссерское прочтение. Опера на сцене одновременно разыгрывается при дворе Марии-Антуанетты, со всеми вытекающими атрибутами галантного века. Как и положено при французском дворе того времени в постановке много танцевальных номеров. Балет — полноценный участник оперы. В финале на сцене появляется огромный торт в виде головы Марии-Антуанетты, куски десерта с аппетитом едят придворные и сама королева. Как мы помним, ей отрубили голову, — написала в ВК Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске, посетив премьеру.

Танцевальный номер — Мария-Антуанетта и Аид

По словам режиссера-постановщика Ирины Лычагиной, спектакль о недопонимания даже между самыми близкими людьми, о легкомыслии и следовании своим порывам, которые иногда заводят слишком далеко, о сожалении, о потерях и чувстве вины, которая вкупе с любовью заставляет людей творить немыслимые вещи – спускаться в ад.

Это не история Орфея и Эвридики как таковых – она, конечно, там присутствует, но вписана в рамку придуманного сюжета как история, которая могла бы произойти с французской королевой Марией-Антуанеттой накануне ее отъезда из Версаля. Слуги устраивают для нее праздник перед возвращением в Париж и разыгрывают спектакль на основе древнегреческого мифа. Судьба Марии-Антуанетты – некое отражение этого мифа. Королева не понимала ситуации, переоценивала одних и недооценивала других, – рассказывает режиссер-постановщик.

Глюк сделал несколько версий партии Орфея. Для кастрата и тенора. Уже в середине 19 века Гектор Берлиоз переложил ее для оперной примадонны Полины Виардо. С тех пор существует традиция исполнения мужской роли женским меццо-сопрано. На сцене Красноярского театр оперы и балета Орфея исполнили Виктория Кангина и Екатерина Лукаш, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко