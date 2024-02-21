Влюбиться в Красноярск с первого прикосновения: как создавали красноярскую локацию на ВДНХ

Рассказываем в деталях, какие красноярские компании работали над одним из главных проектов 2023 — локацией Красноярского края для выставки-форума на ВДНХ.

В начале ноября 2023 на ВДНХ в Москве открылась международная выставка-форум «Россия». Более чем на полгода пространство превратили в «проекцию» всей страны: для этого регионы представили специальные локации.

Суть каждой — познакомить посетителей с главными особенностями и достижениями субъектов России, погрузить в их культуру и показать, чем живет каждый регион. О том, как создавалась локация, которая представляет Красноярский край, «ДК» рассказали участники команды проекта.

Стенд, символизирующий Красноярск и регион, стал одним из самых заметных на форуме. Пятиметровая скульптура, олицетворяющая Енисей и выступающая центром экспозиции, притягивает взгляды и внимание. Часть локации — динамичный интерактивный макет.

В нем несколько тысяч элементов, из которых собраны 300 ключевых зданий и 11 инфраструктурных объектов. Среди них не только те, что уже существуют, но и планируемые: макет рассказывает посетителям о том, как меняется Красноярск и каким станет к 400-летию.

Оператором создания локации на ВДНХ выступил Сибирский институт развития креативных индустрий. Он объединил работу восьми компаний.

Маркетинговое агентство «Меснянкин|Меленчук» придумало концепцию, содержание и дизайн всей экспозиции. Макетная мастерская M3D создала центральный элемент — 3D-макет Красноярска, который знакомит с самыми крупными проектами столицы края.

Мастерская интерактивных решений ITEO сделала макет Красноярска интерактивным: при помощи разработанных программ конструкции поднимают некоторые объекты над всем макетом. Также команда создала локацию, посвященную рекам Сибири.

Агентство InterActive разработало площадку для погружения в природу Красноярского края: специальные тренажеры позволяют подняться на самую длинную лестницу в России, пройтись по горным тропам природного парка «Ергаки», прокатиться на велосипеде по лучшей набережной России в Дивногорске и на закате сплавиться на сапе по Енисею под мостами Красноярска.

Музей науки «Ньютон Парк» представил прототип гидроэлектростанции, который знакомит с принципом работы ГЭС и позволяет посетителям самостоятельно «запустить» станцию и осветить город, а также представил энергоносители и металлы, которыми богат Красноярский край.

MXM Technical Solution обеспечил техническое сопровождение всей экспозиции. Ferma Production отвечали за фото- и видеоконтент.

Дизайнер Анна Полякова изготовила форму стендистов под своим брендом одежды ANNPOLYAKOVA.

Со стороны правительства региона работу над стендом курировала Юлия Филатова, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края.

При подготовке экспозиции Красноярского края ставку мы делали на детей. Мы знали, что нужно сделать стенд интересным прежде всего для юных посетителей, тогда подтянутся и взрослые. Поэтому у нас так много игр и интерактивов. Все получилось — каждый день у нас настоящий ажиотаж. За три месяца выставку посетили 6 млн человек. Даже если всего каждый третий дошел до нашего стенда, то это уже 2 млн человек, которым мы смогли показать край. Что нам было важно показать и сказать этим стендом? Что край развивается. Приезжайте к нам работать — у нас крупнейшие предприятия страны. Приезжайте к нам в гости — у нас невероятно красиво и интересно. Приезжайте к нам жить — у нас комфортно, и мы не стоим на месте. Инвестируйте в регион — здесь для этого есть все предпосылки. Конечно, сейчас сложно дать качественную оценку эффектов. В моменте мы не можем подсчитать точное количество тех, кто приедет в край после выставки. Это про долгоиграющие результаты. Но посеять зерно интереса и любопытства, создать повод узнать чуть больше и просто пригласить — вот что мы могли сделать и сделали. В конечном счете, каждый регион борется прежде всего за людей, — рассказывает Юлия Филатова.

При разработке концепта локации центральным образом выбрали Енисей, после чего определили ключевые коммуникационные сообщения и обратились к искусственному интеллекту за помощью в формировании визуального воплощения реки.

Следующий шаг — собрать достижения региона и определить логику повествования.

Когда мы сформировали концепт и содержание, к работе над созданием стенда подключилась огромная команда красноярских профессионалов. Это крайне важно отметить, потому что стенд нашего региона был создан людьми, которые в нем живут и работают. Отчасти это стало одним из секретов успешной реализации проекта. Стенд влюбляет в себя гостей выставки, становится визуальным якорем во многих новостных сюжетах, а образ могучего, шестиметрового Енисея стал одним из самых узнаваемых символов всей выставки «Россия», — подчеркивают Дмитрий Меснянкин и Савелий Меленчук.

В интерактивной мастерской ITEO тоже обращают внимание: среди большинства локаций стенд Красноярского края выделяется тем, что его наполнение разработано, спроектировано и выполнено красноярцами.

Мы взяли Красноярск, приобняли его, все самое знаковое сместили в центр, и так получился художественный образ города. Для нас этот проект стал квинтэссенцией выставочной деятельности. Мы занимаемся выставками с 2014, но такой международный проект для нас высший уровень доверия. Нашу работу презентовали первому лицу государства, президенту Владимиру Путину — что может лучше сказать о ее качестве? Но для нас этот проект в первую очередь не коммерция, а презентация родного места, — говорит Александр Нейман, руководитель мастерской интерактивных решений ITEO.

О каждом из тех, кто участвовал в создании локации, могут узнать все гости выставки — для этого на стенд выведены специальные QR-коды.

Мы специально разместили контакты всех причастных на входе нашей площадки. Это возможность представить таланты региона миллионам гостей выставки. Команда красноярских специалистов доказала, что креативные решения создаются не только в столицах, — говорит Александр Черников, директор Сибирского института развития креативных индустрий.

Работа над стендом для ВДНХ стала тем кейсом, который требует абсолютно новых решений от каждого участника — это отмечают все компании, которые присоединились к проекту.

Перед нами стояла задача раскрыть тему экономического потенциала нашего края в простой и понятной форме согласно разработанной концепции. Для этого нужно было придумать, разработать и произвести экспонаты по темам «Полезные ископаемые», «Энергетика края», работа ГЭС. Все три экспоната разрабатывались с нуля. Главная специфика этих объектов — огромное количество посетителей, которые постоянно нажимают на кнопки, запускают рычаги и турбину ГЭС. Для этого были разработаны вандалоустойчивые технологии, позволяющие выдерживать большое количество запусков, — рассказывает Антон Шарыпов, директор интерактивного музея науки «Ньютон Парк».

О необходимости разработки уникальных решений и постоянных экспериментах говорит и Егор Галисевич, руководитель агентства интерактивных развлечений InterActive. Команда агентства отвечала за разработку интерактивной зоны «Туризм», где гости могут попробовать пешую, велосипедную или водную прогулку по знаковым местам края.

Также InterActive реализовали локацию «30 причин посетить Красноярский край», где можно посерфить красивый интерактивный контент о регионе.

Думаю, стенд получился таким самобытным как раз потому, что он полностью состоит из интерактива: здесь можно взаимодействовать вообще со всем. Можно запустить турбину ГЭС, инициировать движение суперстильного макета, покрутить педали, грести веслом, идти по бесконечной лестнице — и весь этот игровой опыт, все эти эмоции, которые можно получить за десять минут, останутся в памяти в памяти единым и объемным впечатлением, — говорит Егор Галисевич.

Сейчас локация беспрерывно функционирует четвертый месяц, а в феврале стало известно, что работа выставки-форума продлена до июля 2024.

В связи с этим многие стенды ждет обновление разной степени масштабности — стенд Красноярского края тоже не останется без нововведений.

Фотографии, использованные в оформлении материала, предоставлены Сибирским институтом развития креативных индустрий

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