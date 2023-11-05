Красноярский край выставили на ВДНХ
На международной выставке «Россия» в павильонах ВДНХ работает стенд Красноярского края.
В период 4 ноября 2023…12 апреля 2024 красноярская площадка в интерактивных форматах презентует гостям туристические, промышленные, культурные и спортивные объекты Красноярского края.
В центре экспозиции — скульптура, олицетворяющая реку Енисей. Ее высота 5 м, вес порядка 1 тонны. Скульптура снабжена электроникой, которая каждый час рассказывает посетителям выставки о Красноярском крае, — сообщает Dela.ru.
Макет самого Красноярска создавали в течение нескольких месяцев, он включает несколько тысяч элементов и отражает все ключевые объекты столицы края.
Макет динамичный — его части могут двигаться, позволяя разглядеть различные детали. В макете 300 зданий и 11 инфраструктурных объектов — как существующих, так и планируемых. Макет рассказывает людям о том, как меняется краевая столица и какой она станет к 400-летию.
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