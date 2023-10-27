Начал работу I Красноярский инвестиционный форум

В программе форума запланированы встречи представителей бизнеса России и КНР, обсуждение реализации совместных проектов, выставка продукции китайских производителей.

Сегодня в краевом центре стартовал I Красноярский инвестиционный форум и ЭКСПО «Красноярский край и Автономный район Внутренняя Монголия» – 2023. В мероприятии принимают участие представители органов власти Китая, а также 130 предпринимателей автономного района Внутренняя Монголия (КНР).

Российские и китайские делегаты обсудят наращивание взаимного товарооборота, расширение сотрудничества в сфере лесопереработки, организацию в Красноярском крае выпуска продукции лесной отрасли с высокой добавленной стоимостью, реализацию проектов с участием китайских инвесторов, а также привлечение в край китайских туристов.

В программе форума также запланированы встречи представителей бизнеса России и Китая, начала свою работу выставка продукции китайских производителей.

Как заявил Валерий Семенов, заместитель губернатора Красноярского регион готов наращивать поставки пиломатериалов, топливных гранул (пеллет), деревянных домокомплектов.

- Являясь одним из основных регионов-экспортеров зерна в Китай, видим предпосылки для его увеличения. Мы заинтересованы в поставках сельскохозяйственной продукции высокой степени переработки – мука, кондитерские изделия, дикоросы, мясная и молочная продукция, корма для животных, рапсовое масло, - сообщил Валерий Семенов.

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