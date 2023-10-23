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Порядка 170 китайских компаний приедут на инвестиционный форум в Красноярск

Порядка 170 китайских компаний приедут на инвестиционный форум в Красноярск
Иллюстрация: freepik.com

Основные мероприятия форума будут посвящены развитию торговли и туризма.

#НОВОСТИ

В Красноярск на первый инвестиционный форум, посвященный сотрудничеству Красноярского края и китайского автономного района Внутренняя Монголия, приедет около 170 компаний из Поднебесной, пишет ТАСС, со ссылкой на представителя красноярской региональной общественной организации «Китайская община» Антона Вана.

Форум состоится 27...29 октября 2023 в МВДЦ «Сибирь». В его рамках пройдет выставка товаров, производимых китайскими предпринимателями. На ней будут представлены новейшие образцы сельхозтехники, машин, оборудования для различных отраслей, автомобильные аксессуары, продукция химпрома, бытовые предметы и многое другое.

Также планируется провести деловые встречи, круглые столы, посвященные развитию туризма, торговли. Мы рассчитываем, что форум станет площадкой для обсуждения взаимодействия предпринимателей из Красноярского края и Китая. Кроме того, надеемся, что его результатом станет создание совместных производств», — сказал Ван.

Также он отметил, что, если мероприятие пройдет успешно, его сделают ежегодным.

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Автор: Петр Савельев
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