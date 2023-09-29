Из Красноярска планируют запустить рейсы в Пекин
Прямые рейсы из аэропорта Красноярска в Пекин планируют запустить в начале ноября. Об этом ТАСС сообщил Евгений Владимиров, генеральный директор аэропорта.
Сейчас очень плотно ведется работа с китайскими перевозчиками, но все ограничено решениями китайских и российских властей. На сегодняшний день у нас полеты на Пекин сдвигались с августа, сейчас перенесли на начало ноября. Это как раз связанно с ограниченностью сети, ограниченностью полетов и ограниченностью в том числе перевозных емкостей (самолетов)», — сообщил он.
Евгений Владимиров также сообщил, что в воздушной гавани сейчас ищут перевозчиков из Китая, которые могли бы зайти в аэропорт.
Ранее DK.RU сообщал писал, что на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным поднимался вопрос модернизации ВПП красноярского аэропорта. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев тогда отмечал, что если этого не сделать к 2027.. 2028, когда полоса выходит свой эксплуатационный ресурс, аэропорт не сможет принимать самолеты и его нужно будет закрыть.
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