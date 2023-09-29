Из Красноярска планируют запустить рейсы в Пекин

Сейчас очень плотно ведется работа с китайскими перевозчиками, но все ограничено решениями китайских и российских властей. На сегодняшний день у нас полеты на Пекин сдвигались с августа, сейчас перенесли на начало ноября. Это как раз связанно с ограниченностью сети, ограниченностью полетов и ограниченностью в том числе перевозных емкостей (самолетов)», — сообщил он.