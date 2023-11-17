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Достижения Красноярского края покажут на Днях Сибири на ВДНХ

Достижения Красноярского края покажут на Днях Сибири на ВДНХ
Автор фото: Александр Черных. Иллюстрация: Правительство Красноярского края

С важными событиями в жизни Красноярского края гостей форума познакомят на выступлениях красноярских артистов, деловых событиях и лекциях, мастер-классах и кинопоказах

#НОВОСТИ

Сегодня на международной выставке-форуме «Россия» пройдет День Красноярского края. На торжественном открытии гостям будут продемонстрированы главные достижения региона и приоритетные проекты развития на ближайшие годы.

Также в ходе одной из сессий презентуют экономический, инвестиционный и туристический потенциал и перспективные для реализации на территории края инвестпроекты.

Еще до официального открытия состоится презентация крупных спортивных событий, которые Красноярский край примет уже в 2024. Это Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола, юбилейный XXXV Кубок Ивана Ярыгин, а также зимнюю Спартакиаду сильнейших – самое крупное спортивное мероприятие года.

Отдельное внимание в программе уделено красноярской киноиндустрии. В этот день состоится дискуссионная площадка, где специалисты обсудят виды поддержки киноиндустрии, которые действуют в регионе, и съемочный сезон следующего года. Также в деловую программу включено подписание ряда соглашений: с Федерацией фристайла России, медиахолдингом «ФедералПресс», киностудией «Ленфильм».

Кульминацией культурной программы Дня Красноярского края станет концерт «Моя Родина – Сибирь!». На главной сцене выставки выступят лучшие коллективы края, в числе которых всемирно известный ансамбль танца Сибири им. Михаила Годенко.

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В Красноярске запустили портал для потенциальных инвесторов

Там предприниматели могут выбрать проект для реализации в Красноярске. Сайт постепенно наполняется, и уже сейчас потенциальные инвесторы могут им пользоваться.

Красноярский край остается местом реализации ключевых ESG-проектов крупных компаний

Парадигма устойчивого развития перестала быть экзотикой для промышленных предприятий, став стандартом работы.

 

Автор: Петр Савельев
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