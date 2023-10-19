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В Красноярске запустили портал для потенциальных инвесторов

В Красноярске запустили портал для потенциальных инвесторов
Иллюстрация: администрация города

Там предприниматели могут выбрать проект для реализации в Красноярске. Сайт постепенно наполняется, и уже сейчас потенциальные инвесторы могут им пользоваться.

#НОВОСТИ
На сайте можно ознакомиться с официальной статистикой, узнать об экономическом потенциале города, инвестиционном климате, системе поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, планах развития.
 
Через портал инвестор может направить проект, который на рассмотрение поступит в департамент экономической политики и инвестиционного развития. Там же есть проекты, в которые может включиться бизнес. Например, строительство детского сада, реконструкция загородного детского лагеря, устройство центра развития пляжных видов спорта и другие. 
Наша задача — постоянное развитие Красноярска, повышение его привлекательности и обеспечение экономического роста. Одной из возможных форм работы с инвесторами  является муниципально-частное партнерство. Город заинтересован в привлечении инвесторов на проекты разного уровня. Для упрощения взаимодействия и был создан инвестиционный портал на принципах единого окна», — рассказала Ирина Антипина, заместитель главы города — руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития.
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Автор: Петр Савельев
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