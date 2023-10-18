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В Красноярском крае построят два животноводческих комплекса

В Красноярском крае построят два животноводческих комплекса
Иллюстрация: vecstock / ru.freepik.com

Их строительство анонсировал Леонид Шорохов, и.о. заместителя председателя правительства региона - министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

#НОВОСТИ
Так, запланировано строительство животноводческого комплекса ЗАО «Искра Ленина» в Минусинском районе. Его планируют ввести в 2024. Второй комплекс разместится в Краснотуранском районе. Речь идет о племзаводе «Краснотуранский». Его введут в 2026.  
 
Инвестиции в первый проект составят 3,5 млрд рублей, во второй — 4,2 млрд рублей, пишет ТАСС. Каждый комплекс рассчитан на 2,7 тыс. голов крупного рогатого скота. Производственная мощность составит 23,9 тыс. тонн молока.
 
Ранее DK.RU писал, что в Назарове построят завод по переработке сельскохозяйственных культур.  Строительство завода начнется в 2025, а закончится в 2026.
 
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Автор: Петр Савельев
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