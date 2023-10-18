В Красноярском крае построят два животноводческих комплекса

Их строительство анонсировал Леонид Шорохов, и.о. заместителя председателя правительства региона - министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

Так, запланировано строительство животноводческого комплекса ЗАО «Искра Ленина» в Минусинском районе. Его планируют ввести в 2024. Второй комплекс разместится в Краснотуранском районе. Речь идет о племзаводе «Краснотуранский». Его введут в 2026.

Инвестиции в первый проект составят 3,5 млрд рублей, во второй — 4,2 млрд рублей, пишет ТАСС . Каждый комплекс рассчитан на 2,7 тыс. голов крупного рогатого скота. Производственная мощность составит 23,9 тыс. тонн молока.

Ранее DK.RU писал , что в Назарове построят завод по переработке сельскохозяйственных культур. Строительство завода начнется в 2025, а закончится в 2026.

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