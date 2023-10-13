На Таймыре открыли новый мясоперерабатывающий комплекс
Здесь будут заготавливать оленину для жителей полуострова и Красноярского края в целом.
В пос. Носок (Таймыр, Красноярский край) начал работать убойный мясоперерабатывающий комплекс, сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири. Основная задача предприятия: заготовка оленины и ее поставка жителям Таймыра и других территорий Красноярского краяю
Инвестором проекта выступила компания «Фактория», которая является резидентом Арктической зоны РФ. Общий объем вложений составил порядка 83 млн рублей.
Наш комплекс соответствует всем требованиям Минсельхоза и мировым стандартам, предъявляемым к предприятиям по убою и переработке мяса оленя. Сейчас мы ведем переговоры с правительством Красноярского края о поддержке оленеводства по примеру соседних регионов — Ямала и Якутии», — рассказал управляющий «Фактории» Сергей Костырко.
Добавим, что сейчас в Арктической зоне Красноярского края свои проекты реализует 31 резидент. Их общий объем инвестиций составляет 37,6 млрд рублей.
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