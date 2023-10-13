Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.10
99,98
105,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Таймыре открыли новый мясоперерабатывающий комплекс

На Таймыре открыли новый мясоперерабатывающий комплекс
Иллюстрация: ensib.ru

Здесь будут заготавливать оленину для жителей полуострова и Красноярского края в целом.

#НОВОСТИ

В пос. Носок (Таймыр, Красноярский край) начал работать убойный мясоперерабатывающий комплекс, сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири. Основная задача предприятия: заготовка оленины и ее поставка жителям Таймыра и других территорий Красноярского краяю

Инвестором проекта выступила компания «Фактория», которая является резидентом Арктической зоны РФ. Общий объем вложений составил порядка 83 млн рублей.

Наш комплекс соответствует всем требованиям Минсельхоза и мировым стандартам, предъявляемым к предприятиям по убою и переработке мяса оленя. Сейчас мы ведем переговоры с правительством Красноярского края о поддержке оленеводства по примеру соседних регионов — Ямала и Якутии», — рассказал управляющий «Фактории» Сергей Костырко.

Добавим, что сейчас в Арктической зоне Красноярского края свои проекты реализует 31 резидент. Их общий объем инвестиций составляет 37,6 млрд рублей.

Читайте также:

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярск заходит сеть ресторанов «Мидийное место»В Красноярск заходит сеть ресторанов «Мидийное место»
  • Владимир Путин удостоил госнаград троих жителей Красноярского краяВладимир Путин удостоил госнаград троих жителей Красноярского края
  • В Красноярске закрылись «Перцы» на МираВ Красноярске закрылись «Перцы» на Мира
  • Новую золотодобывающую фабрику построили в Красноярском краеНовую золотодобывающую фабрику построили в Красноярском крае
  • Винирных дел мастерВинирных дел мастер
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.