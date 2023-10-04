На Таймыре запустили самую глубокую шахту в Евразии

Запасы богатой руды здесь оцениваются примерно в 60 млн тонн. Добывать ее будут на глубине почти два километра.

На таймырском руднике «Скалистый» (принадлежит «Норникелю») начала работу шахта «Глубокая». Ее глубина составляет 1 943 метра. Как говорят металлурги, на такие горизонты в Евразии еще никто не спускался.

Суммарные запасы рудника оцениваются в 60 млн тонн богатой руды, 20 млн тонн меднистой и 200 млн тонн вкрапленной. Плюс к этому еще 37 млн тонн богатой руды на горизонтах Октябрьского месторождения, к которым также присоединена шахта.

Планируется, что запуск «Глубокой» позволит увеличить годовую добычу богатой руды на «Скалистом» с 2,5 млн тонн до 3,4 млн тонн к 2030. По словам руководителя Норильского дивизиона «Норникеля» Николая Уткина, уже в 2027 на новой шахте будут добывать 1,8 млн тонн богатой руды в год, что, несмотря на выбывание ряда добывающих мощностей, обеспечит прирост в объеме 300 000–400 000 тонн ежегодно.

Это более 20 лет уверенной, стабильной работы. Мы действуем в рамках стратегии по наращиванию рудной базы. Несмотря на сложности, мы смогли завершить этот этап и дальше будем также уверенно строить, что еще раз говорит о наших серьезных намерениях, о стабильности компании», — резюмировал Уткин.

Добавим, что проект строительства шахты «Глубокая» рудника «Скалистый» — один из ключевых инвестиционных проектов «Норникеля». Его реализацию компания начала в конце 2019. Задача была в том, чтобы соединить два независимых вертикальных ствола — вентиляционный и скипо-клетьевой. Это и произошло на означенной отметке. В целом между двумя выработками было пройдено более 2 км по каждому горизонту.

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