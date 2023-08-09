Норильский никель могут отправить по пути порошковой металлургии

Потенциальная емкость рынка этого сырья оценивается в несколько миллиардов долларов.

Исследование перспектив производства металлических порошков на основе никеля и кобальта (используются для 3D-печати, литья металлов под давлением, горячего изостатического прессования и нанесения покрытий) стартовало на «Норникеле».

С учетом активного внедрения порошковых технологий в высокотехнологичные отрасли промышленности специалисты „Норникеля“ прорабатывают перспективу развития направления порошковых материалов», — сообщили в пресс-службе компании.

Первые прототипы порошков из никелевых сплавов металлурги получили еще в 2022. Сейчас их проверяют в промышленности. В этом году компания планирует расширить линейку прототипов из никеля и дополнить ее образцами из сплавов на основе кобальта и нержавеющих сталей.

Наш ключевой интерес в настоящее время связан с порошками из жаропрочных сплавов на основе никеля и кобальта. Это высокотемпературные материалы, которые используются в авиации, ракетно-космической технике и двигателестроении», — заявил руководитель направления департамента технологических инноваций «Норникеля» Кирилл Ярцев.

Порошковая металлургия — крайне перспективное направление. К примеру, по данным промышленного эксперта Леонида Хазанова, емкость глобального рынка 3D-печати только с 2010 по 2020 выросла больше чем в семь раз — до $15 млрд. А к 2030 прогнозируется, что она превысит $70 млрд.

Никелевые и кобальтовые порошки здесь занимают особое место, поскольку они нужны для изготовления изделий с высокими требованиями по прочности и жаростойкости, в частности, деталей авиационных двигателей и газовых турбин для электростанций. Емкость сегмента никелевых порошков может быть оценена в $2 млрд, а кобальтовых — в $400 млн. К 2030 они могут достигнуть $4-4,5 млрд и $0,9-1,1 млрд соответственно», — пишет Хазанов в своей колонке на elitetrader.ru.

В «Норникеле» же уточняют, что из сплавов никеля и кобальта изготавливается до 40% металлических порошков, используемых в специализированной порошковой металлургии.

Наш интерес к этому сегменту промышленности подчеркивает амбиции компании в области инноваций и стремление искать новые возможности для улучшения собственных процессов и продуктов», — говорят в «Норникеле».

Стоит отметить, что металлические порошки, в ряду прочего, активно применяются в водородной энергетике, к которой норильские металлурги также проявляют немалый интерес.

Хазанов же уверен, что выход «Норникеля» на мировой рынок порошковых материалов позволит компании изменить структуру сбыта производимой ей продукции и значительно увеличить доходы.

Читайте также:

«Норникель» подвел финансовые итоги шести месяцев 2023

Компания переориентировала поставки на рынок Азии и снизила операционные издержки, что позволило ей удержать позиции.

Красноярский палладий научат обеззараживать воду

Специальные катализаторы на основе этого металла умеют чистить воду без добавления хлорки.

Аддитивные практики поставили на службу металлургии

Применение подобных технологий позволит увеличить производительность и решить задачу импортозамещения.